Android telefonların yeni kilit açma özelliği: Watch Unlock

Android telefonlara yeni kilit açma özelliği geliyor
Google, Watch Unlock özelliği için herhangi bir tarih paylaşmadı. Bu bağlamda Pixel cihazlar için erişime açılan özellik, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bu özellik kapsamında, uyumlu bir akıllı saat modeline sahipseniz cihazınızın kilidini açmak için bir bildirime dokunmak veya kilit ekranını yukarı kaydırmak yeterli olacak.
Ancak bunun için saatinizin bileğinizde veya telefonunuza yakın olması gerektiğini belirtelim. Bu bağlamda parmaklarınızın ıslak, kirli olması, yüz tanıma kilidinin çalışmaması veya devre dışı kalması gibi sorunlar da hafiflemiş olacak. Özelliğin Android 13 tabanlı bir API üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, neden bu kadar geciktiği ise henüz bilinmiyor. Belki geliştiricilerin daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve Android 14'e ertelendi.
Bugün paylaşılan raporlar ise, özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağını belirtiyor. Ancak bu duyurunun Android 14 mü yoksa Pixel 8 serisi/ Pixel Watch 2 lansmanı mı olacağı henüz net değil. Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.