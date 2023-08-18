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    Android telefonların yeni kilit açma özelliği: Watch Unlock

    Google, Android telefonlar için yeni bir kilit açma özelliği üzerinde çalışıyor. Watch Unlock adlı bu özellik, akılı saatler ile telefon deneyimini birleştirecek.
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    Android telefonların yeni kilit açma özelliği: Watch Unlock Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, platforma yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Android 14 lansmanı yaklaşırken, bu yılki CES etkinliğinde tanıtılan Watch Unlock özelliğinden yeni detaylar paylaşıldı. Telefonunuzun kilidini açmanın başka bir yolu olan bu özellik, çok yakında kullanıma sunulabilir.

    Android telefonlara yeni kilit açma özelliği geliyor

    Google, Watch Unlock özelliği için herhangi bir tarih paylaşmadı. Bu bağlamda Pixel cihazlar için erişime açılan özellik, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bu özellik kapsamında, uyumlu bir akıllı saat modeline sahipseniz cihazınızın kilidini açmak için bir bildirime dokunmak veya kilit ekranını yukarı kaydırmak yeterli olacak.

    Ancak bunun için saatinizin bileğinizde veya telefonunuza yakın olması gerektiğini belirtelim. Bu bağlamda parmaklarınızın ıslak, kirli olması, yüz tanıma kilidinin çalışmaması veya devre dışı kalması gibi sorunlar da hafiflemiş olacak. Özelliğin Android 13 tabanlı bir API üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, neden bu kadar geciktiği ise henüz bilinmiyor. Belki geliştiricilerin daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve Android 14'e ertelendi.

    Bugün paylaşılan raporlar ise, özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağını belirtiyor. Ancak bu duyurunun Android 14 mü yoksa Pixel 8 serisi/ Pixel Watch 2 lansmanı mı olacağı henüz net değil. Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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