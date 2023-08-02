Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Temmuz ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından destekleniyor. Bu cihazlar arasından Red Magic 8S Pro (1.633.002 puan), sürpriz olmadan yine birinci oldu. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381).

Tam Boyutta Gör Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro ve ZTE Nubia Z50S Pro, Temmuz ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra ve OnePlus 11 oldu.

Tam Boyutta Gör Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye Qualcomm yerine çoğunlukla MediaTek'in hakim olduğunu görüyoruz. Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Redmi Note 12 Turbo (1.150,430) Realme GT Neo 5 SE (1.131,196) ve iQOO Neo 7 SE (949.4200) yerleşti.

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Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace.

Temmuz ayının en performanslı Android telefonları

Red Magic 8S Pro iQOO 11S Vivo X90 Pro+ iQOO 11 Pro Vivo X90s Oppo Find X6 Pro ZTE Nubia Z50S Pro Vivo X Fold 2 Xiaomi 13 Ultra OnePlus 11

Orta seviyede en güçlü telefonlar

Redmi Note 12 Turbo Realme GT Neo 5 SE iQOO Neo 7 SE Vivo S17 Pro Oppo Reno 10 Pro 5G Redmi Note 12T Pro Redmi K60E Xiaomi Civi 3 OnePlus Ace Racing Edition OnePlus Ace

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Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste