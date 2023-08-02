Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

- Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Temmuz ayının en performanslı Android telefonları
- Orta seviyede en güçlü telefonlar
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Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından destekleniyor. Bu cihazlar arasından Red Magic 8S Pro (1.633.002 puan), sürpriz olmadan yine birinci oldu. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381).
Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace.
Temmuz ayının en performanslı Android telefonları
- Red Magic 8S Pro
- iQOO 11S
- Vivo X90 Pro+
- iQOO 11 Pro
- Vivo X90s
- Oppo Find X6 Pro
- ZTE Nubia Z50S Pro
- Vivo X Fold 2
- Xiaomi 13 Ultra
- OnePlus 11
Orta seviyede en güçlü telefonlar
- Redmi Note 12 Turbo
- Realme GT Neo 5 SE
- iQOO Neo 7 SE
- Vivo S17 Pro
- Oppo Reno 10 Pro 5G
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K60E
- Xiaomi Civi 3
- OnePlus Ace Racing Edition
- OnePlus Ace
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü