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    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Haziran 2023'ün en iyi bütçe ve amiral gemisi telefonları...
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    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Temmuz ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından destekleniyor. Bu cihazlar arasından Red Magic 8S Pro (1.633.002 puan), sürpriz olmadan yine birinci oldu. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381).

    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro ve ZTE Nubia Z50S Pro, Temmuz ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra ve OnePlus 11 oldu.
    Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye Qualcomm yerine çoğunlukla MediaTek'in hakim olduğunu görüyoruz. Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Redmi Note 12 Turbo (1.150,430) Realme GT Neo 5 SE (1.131,196) ve iQOO Neo 7 SE (949.4200) yerleşti. 

    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace.

    Temmuz ayının en performanslı Android telefonları

    1. Red Magic 8S Pro
    2. iQOO 11S
    3. Vivo X90 Pro+
    4. iQOO 11 Pro
    5. Vivo X90s
    6. Oppo Find X6 Pro
    7. ZTE Nubia Z50S Pro
    8. Vivo X Fold 2
    9. Xiaomi 13 Ultra
    10. OnePlus 11

    Orta seviyede en güçlü telefonlar

    1. Redmi Note 12 Turbo
    2. Realme GT Neo 5 SE
    3. iQOO Neo 7 SE
    4. Vivo S17 Pro
    5. Oppo Reno 10 Pro 5G
    6. Redmi Note 12T Pro
    7. Redmi K60E
    8. Xiaomi Civi 3
    9. OnePlus Ace Racing Edition
    10. OnePlus Ace
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    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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