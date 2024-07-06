Galaxy S24 Ultra'ya kamera güncellemesi geliyor: Peki neler düzeltilecek?

Galaxy S24 Ultra kamera güncellemesi hangi sorunları çözecek?
Ice Universe’e göre Samsung, önümüzdeki ay Galaxy S24 Ultra için büyük bir kamera güncellemesi yayınlayacak. Ağustos 2024 güncellemesinin HDR, beyaz dengesi, aşırı pozlama ve video yakınlaştırma performansı optimizasyonlarını getireceği bildiriliyor.
Bu arada Samsung’un Galaxy S24 Ultra ile normal veya gece modunda 10x üzeri yakınlaştırma yapılarak çekilen fotoğraflarda görüntü kalitesini iyileştirmediği ortaya çıkartıldı. Telefonun bu yönünün de geliştirilmesi bekleniyor.
Samsung’un gelecek yıl Galaxy S25 Ultra ile büyük iyileştirmeler sunması bekleniyor. Telefonun 200 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmaya izin veren 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto kameraya sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.