Galaxy S24 Ultra'ya kamera güncellemesi geliyor: Peki neler düzeltilecek?

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Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S24 Ultra’yı piyasaya sürdükten sonra kamerayı iyileştirmek için birkaç yazılım güncellemesi yayınladı. Önümüzdeki ay da benzer bir güncelleme yayınlanacak. Ağustos güncellemesinin telefonun kamerasıyla ilgili birçok küçük sorunu çözeceği bildiriliyor.

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Galaxy S24 Ultra kamera güncellemesi hangi sorunları çözecek?

Ice Universe’e göre Samsung, önümüzdeki ay Galaxy S24 Ultra için büyük bir kamera güncellemesi yayınlayacak. Ağustos 2024 güncellemesinin HDR, beyaz dengesi, aşırı pozlama ve video yakınlaştırma performansı optimizasyonlarını getireceği bildiriliyor.

Bu arada Samsung’un Galaxy S24 Ultra ile normal veya gece modunda 10x üzeri yakınlaştırma yapılarak çekilen fotoğraflarda görüntü kalitesini iyileştirmediği ortaya çıkartıldı. Telefonun bu yönünün de geliştirilmesi bekleniyor.

Samsung’un gelecek yıl Galaxy S25 Ultra ile büyük iyileştirmeler sunması bekleniyor. Telefonun 200 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmaya izin veren 50 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto kameraya sahip olacağı söyleniyor.

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Galaxy S24 Ultra'ya "büyük" kamera güncellemesi geliyor