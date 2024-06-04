Ryzen 7 işlemcili ve AMOLED ekranlı el konsolu Zotac Zone tanıtıldı

Rakipleriyle benzer bir tasarıma sahip olan konsol, gücünü 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 8840U işlemcisinden ve 16 GB LPDDR5X RAM‘den alıyor. Cihaz, 7 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Windows 11 işletim sistemiyle gelen Zotac Zone, 512 GB’lık M.2 2280 SSD'ye ve 48,5 Wh kapasitede bataryaya sahip. Cihazın ağırlığının ise 700 gramdan az olduğu belirtiliyor.
Zotac, el konsolunun yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Cİhazın resmi fiyatı açıklanmasa da, 800 dolar civarı bir fiyatla geleceği konuşuluyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.