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    Anlık Bildirim

    Ryzen 7 işlemcili ve AMOLED ekranlı el konsolu Zotac Zone tanıtıldı

    Ekran kartlarıyla tanıdığımız Zotac, Computex fuarında AMD Ryzen 7 8840U işlemcili ve AMOLED ekranlı taşınabilir oyun konsolu Zotac Zone'u tanıttı. Cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Ryzen 7 işlemcili ve OLED ekranlı el konsolu Zotac Zone tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yılki Computex fuarında taşınabilir oyun konsolları öne çıkıyor. Fuarda, Asus, Ally'nin devamı olan yeni Ally X'i, MSI ise Intel Lunar Lake işlemcili ilk el konsolu olan Claw 8 AI+'yı duyurdu. Şimdi de ekran kartları ve mini PC'leriyle tanınan Zotac, Zotac Zone isimli el konsolunu tanıttı.

    Zotac Zone özellikleri

    Rakipleriyle benzer bir tasarıma sahip olan konsol, gücünü 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 8840U işlemcisinden ve 16 GB LPDDR5X RAM‘den alıyor. Cihaz, 7 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Windows 11 işletim sistemiyle gelen Zotac Zone, 512 GB’lık M.2 2280 SSD'ye ve 48,5 Wh kapasitede bataryaya sahip. Cihazın ağırlığının ise 700 gramdan az olduğu belirtiliyor.

    Ryzen 7 işlemcili ve OLED ekranlı el konsolu Zotac Zone tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kaliteli OLED ekranıyla rakiplerinden ayrılan cihaz, diğer el konsollarında olmayan ilginç bir özelliğe sahip. Konsolun arkasındaki tetik düğmelerinin altında bir anahtar bulunuyor. Bu anahtar ile tetiklerin sertliği ayarlanabiliyor. Zotac Zone'nun joystick'lerinde ise Hall Etkisi çubukları kullanılmış. Bu sayede daha hassas hareketler mümkün olurken, yaşlandıkça gerçekleşen sürüklenme problemi de ortadan kalkıyor.

    Zotac, el konsolunun yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Cİhazın resmi fiyatı açıklanmasa da, 800 dolar civarı bir fiyatla geleceği konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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