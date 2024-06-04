Ryzen 7 işlemcili ve AMOLED ekranlı el konsolu Zotac Zone tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Bu yılki Computex fuarında taşınabilir oyun konsolları öne çıkıyor. Fuarda, Asus, Ally'nin devamı olan yeni Ally X'i, MSI ise Intel Lunar Lake işlemcili ilk el konsolu olan Claw 8 AI+'yı duyurdu. Şimdi de ekran kartları ve mini PC'leriyle tanınan Zotac, Zotac Zone isimli el konsolunu tanıttı.

Zotac Zone özellikleri

Rakipleriyle benzer bir tasarıma sahip olan konsol, gücünü 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 8840U işlemcisinden ve 16 GB LPDDR5X RAM‘den alıyor. Cihaz, 7 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Windows 11 işletim sistemiyle gelen Zotac Zone, 512 GB’lık M.2 2280 SSD'ye ve 48,5 Wh kapasitede bataryaya sahip. Cihazın ağırlığının ise 700 gramdan az olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Kaliteli OLED ekranıyla rakiplerinden ayrılan cihaz, diğer el konsollarında olmayan ilginç bir özelliğe sahip. Konsolun arkasındaki tetik düğmelerinin altında bir anahtar bulunuyor. Bu anahtar ile tetiklerin sertliği ayarlanabiliyor. Zotac Zone'nun joystick'lerinde ise Hall Etkisi çubukları kullanılmış. Bu sayede daha hassas hareketler mümkün olurken, yaşlandıkça gerçekleşen sürüklenme problemi de ortadan kalkıyor.

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Zotac, el konsolunun yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Cİhazın resmi fiyatı açıklanmasa da, 800 dolar civarı bir fiyatla geleceği konuşuluyor.

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Ryzen 7 işlemcili ve OLED ekranlı el konsolu Zotac Zone tanıtıldı