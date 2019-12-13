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    Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı

    Mobil platformun en popüler oyunlarından biri olan Angry Birds, çıkışının 10'uncu yılını kutladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre fenomen oyun toplamda 4.5 milyar kez indirildi.
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    Mobil Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı
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    İlk olarak 10 Aralık 2009 tarihinde App Store'da beliren Angry Birds oyunu sadece iOS platformunda kalmadı ve yıllar içinde oyun endüstrisinde fenomen sayılabilecek noktaya ulaşmayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu"

    Birçok platformda oynanabiliyor

    Maemo 5, MeeGo Harmattan, Android, Bada, Symbian, Java, WebOS, OS X ve Microsoft Windows gibi çeşitli platformlarda da indirmeye sunulan Angry Birds şu günlerde 10'uncu yıl kutlamaları yapıyor. Tüm platformlarda toplam 4.5 milyar kez indirilen Angry Birds, Finlandiya merkezli geliştirici şirketi Rovio Entertainment'i de milyar dolarlık şirket haline getirdi diyebiliriz.

    Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı
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    Ayrıca Hollywood'a da ayak basan Kızgın Kuşlar, geçtiğimiz dönemde film olarak da vizyona girdi. Çok sayıda tematik ürün ve oyuncakları da satışa sunulan Angry Birds'ün, pazarlama açısından da son derece başarılı olduğu ise su götürmez bir gerçek.



    https://www.angrybirds.com/10-years/#timeline Yorum Yaz
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