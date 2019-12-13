Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı

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İlk olarak 10 Aralık 2009 tarihinde App Store'da beliren Angry Birds oyunu sadece iOS platformunda kalmadı ve yıllar içinde oyun endüstrisinde fenomen sayılabilecek noktaya ulaşmayı başardı.

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Birçok platformda oynanabiliyor

Maemo 5, MeeGo Harmattan, Android, Bada, Symbian, Java, WebOS, OS X ve Microsoft Windows gibi çeşitli platformlarda da indirmeye sunulan Angry Birds şu günlerde 10'uncu yıl kutlamaları yapıyor. Tüm platformlarda toplam 4.5 milyar kez indirilen Angry Birds, Finlandiya merkezli geliştirici şirketi Rovio Entertainment'i de milyar dolarlık şirket haline getirdi diyebiliriz.

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Ayrıca Hollywood'a da ayak basan Kızgın Kuşlar, geçtiğimiz dönemde film olarak da vizyona girdi. Çok sayıda tematik ürün ve oyuncakları da satışa sunulan Angry Birds'ün, pazarlama açısından da son derece başarılı olduğu ise su götürmez bir gerçek.

https://www.angrybirds.com/10-years/#timeline