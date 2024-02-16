Eski X-Men animasyon dizisinin devamı niteliğindeki X-Men '97'den ilk fragman yayınlandı

1997 yılında ekranlara veda eden X-Men: The Animated Series'in devamı niteliğinde olan X-Men '97, 20 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, diziden ilk fragmanı ve afişi paylaştı.
X-Men '97, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettirecek
Disney tarafından yayınlanan bu fragman, yeni animasyon dizisinin, gerek hikâyesi gerekse animasyon stiliyle orijinal diziye oldukça sadık kalacağını gösteriyor. Hikâyeyi orijinal dizinin 97 yılında bıraktığı yerden devralan X-Men '97'de, Profesör X'in ölümünün ardından Cyclops'un önderlik ettiği X-Men ekibinin, bir yandan kötü mutantlara karşı savaşırken, bir yandan da varlıklarından rahatsız olan insanlarla mücadele etmesini izleyeceğiz.
Bu yeni versiyonda animasyonlar elbette günümüzün standartlarına uygun şekilde tasarlanmış ama bunu yaparken orijinal dizinin stilinden çok da uzaklaşılmamış. En azından ilk fragmandan edindiğimiz izlenim bu yönde.
Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Ancak hikâye burada son bulmayacak. Çünkü daha şimdiden 2. sezon için hazırlıklara başlanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.