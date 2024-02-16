Eski X-Men animasyon dizisinin devamı niteliğindeki X-Men '97'den ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl Disney+'ta izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de X-Men '97 olacak. Bir animasyon dizisi olan X-Men '97'nin böylesine heyecan yaratmasının sebebi ise özellikle çocukluğu 90'ların başına denk gelenler için oldukça özel bir yere sahip olan eski X-Men animasyon dizisinin hikâyesini devam ettirecek olması.

1997 yılında ekranlara veda eden X-Men: The Animated Series'in devamı niteliğinde olan X-Men '97, 20 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, diziden ilk fragmanı ve afişi paylaştı.

X-Men '97, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettirecek

Disney tarafından yayınlanan bu fragman, yeni animasyon dizisinin, gerek hikâyesi gerekse animasyon stiliyle orijinal diziye oldukça sadık kalacağını gösteriyor. Hikâyeyi orijinal dizinin 97 yılında bıraktığı yerden devralan X-Men '97'de, Profesör X'in ölümünün ardından Cyclops'un önderlik ettiği X-Men ekibinin, bir yandan kötü mutantlara karşı savaşırken, bir yandan da varlıklarından rahatsız olan insanlarla mücadele etmesini izleyeceğiz.

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Bu yeni versiyonda animasyonlar elbette günümüzün standartlarına uygun şekilde tasarlanmış ama bunu yaparken orijinal dizinin stilinden çok da uzaklaşılmamış. En azından ilk fragmandan edindiğimiz izlenim bu yönde.

Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Ancak hikâye burada son bulmayacak. Çünkü daha şimdiden 2. sezon için hazırlıklara başlanmış durumda.

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