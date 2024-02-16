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    Eski X-Men animasyon dizisinin devamı niteliğindeki X-Men '97'den ilk fragman yayınlandı

    90'ların en sevilen animasyon dizilerinden biri olan X-Men: The Animated Series'in hikâyesini devam ettirecek olan yeni Disney+ dizisi X-Men '97'den ilk fragman yayınlandı.
    Animasyon dizisi X-Men '97'den ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Disney+'ta izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de X-Men '97 olacak. Bir animasyon dizisi olan X-Men '97'nin böylesine heyecan yaratmasının sebebi ise özellikle çocukluğu 90'ların başına denk gelenler için oldukça özel bir yere sahip olan eski X-Men animasyon dizisinin hikâyesini devam ettirecek olması.

    1997 yılında ekranlara veda eden X-Men: The Animated Series'in devamı niteliğinde olan X-Men '97, 20 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, diziden ilk fragmanı ve afişi paylaştı.

    X-Men '97, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettirecek

    Disney tarafından yayınlanan bu fragman, yeni animasyon dizisinin, gerek hikâyesi gerekse animasyon stiliyle orijinal diziye oldukça sadık kalacağını gösteriyor. Hikâyeyi orijinal dizinin 97 yılında bıraktığı yerden devralan X-Men '97'de, Profesör X'in ölümünün ardından Cyclops'un önderlik ettiği X-Men ekibinin, bir yandan kötü mutantlara karşı savaşırken, bir yandan da varlıklarından rahatsız olan insanlarla mücadele etmesini izleyeceğiz.

    Bu yeni versiyonda animasyonlar elbette günümüzün standartlarına uygun şekilde tasarlanmış ama bunu yaparken orijinal dizinin stilinden çok da uzaklaşılmamış. En azından ilk fragmandan edindiğimiz izlenim bu yönde.

    Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Ancak hikâye burada son bulmayacak. Çünkü daha şimdiden 2. sezon için hazırlıklara başlanmış durumda.

    Animasyon dizisi X-Men '97'den ilk fragman Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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