Marvel, yeni Fantastic Four filminin başrol oyuncularını duyurdu

Marvel, bugün bir paylaşım yaparak, yeni Fantastik Dörtlü'sünü hangi oyuncuların canlandıracağını resmen duyurdu. Bu dört isim, daha önce gelen haberlerde belirtilen isimler oldu. Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandıracak.
Yeni Fantastic Four Filminin Vizyon Tarihi Değişti
Marvel bugün sadece Fantastic Four'un başrol oyuncularını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda filmin vizyon tarihinin de değiştini açıkladı. Daha önce 2 Mayıs 2025'te vizyona gireceği duyurulan film, 25 Temmuz 2025'e kaydırıldı. 2 Mayıs 2025'te açılan boşluğu ise Thunderbolts filminin dolduracağı duyuruldu. Böylece bu iki MCU filmi vizyon takviminde yer değiştirmiş oldu.
Matt Shankman (WandaVision)'ın yöneteceği yeni Fantastic Four filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Fantastic Four çizgiromanlarının en önemli kötüsü olan, aynı zamanda Marvel evreninin de başlıca kötüleri arasında kabul edilen Victor von Doom, yani Doctor Doom'un da filmde yer alacağı biliniyor. Doctor Doom'u kimin canlandıracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Karakterin ilerleyen dönemde Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir rol üstlenebileceği, hatta bir sonraki Thanos figürü olarak konumlandırılabileceği konuşuluyor. Bu yüzden Marvel bu rol için önemli bir isme gidebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.