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    Anlık Bildirim

    Marvel, yeni Fantastic Four filminin başrol oyuncularını duyurdu

    Yeni Fantastic Four filminin dört ana kahramanına hayat verecek oyuncular resmen açıklandı. Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olacak filmin yeni vizyon tarihi de duyuruldu.
    Yeni Fantastic Four'u kimlerin canlandıracağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Disney-Fox anlaşmasıyla birlikte X-Men ve Fantastic Four serilerinin yeniden Marvel'ın eline geçmesinin üzerinden neredeyse beş yıl geçti ama hâlâ bu karakterler Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edilmiş değil. Neyse ki bu durum çok yakında değişecek. Bu yıl çıkacak Deadpool ile birlikte MCU ile X-Men evreni arasında ilk köprü kurulurken, Fantastic Four ekibi de kendi filmleriyle bu evrene dâhil olacak. Uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Fantastic Four filmi, bugün çok daha somut bir hâl aldı.

    Marvel, bugün bir paylaşım yaparak, yeni Fantastik Dörtlü'sünü hangi oyuncuların canlandıracağını resmen duyurdu. Bu dört isim, daha önce gelen haberlerde belirtilen isimler oldu. Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandıracak.

    Yeni Fantastic Four Filminin Vizyon Tarihi Değişti

    Marvel bugün sadece Fantastic Four'un başrol oyuncularını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda filmin vizyon tarihinin de değiştini açıkladı. Daha önce 2 Mayıs 2025'te vizyona gireceği duyurulan film, 25 Temmuz 2025'e kaydırıldı. 2 Mayıs 2025'te açılan boşluğu ise Thunderbolts filminin dolduracağı duyuruldu. Böylece bu iki MCU filmi vizyon takviminde yer değiştirmiş oldu.

    Matt Shankman (WandaVision)'ın yöneteceği yeni Fantastic Four filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Fantastic Four çizgiromanlarının en önemli kötüsü olan, aynı zamanda Marvel evreninin de başlıca kötüleri arasında kabul edilen Victor von Doom, yani Doctor Doom'un da filmde yer alacağı biliniyor. Doctor Doom'u kimin canlandıracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Karakterin ilerleyen dönemde Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir rol üstlenebileceği, hatta bir sonraki Thanos figürü olarak konumlandırılabileceği konuşuluyor. Bu yüzden Marvel bu rol için önemli bir isme gidebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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