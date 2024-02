Marvel, yeni Fantastic Four filminin başrol oyuncularını duyurdu

Tam Boyutta Gör Disney-Fox anlaşmasıyla birlikte X-Men ve Fantastic Four serilerinin yeniden Marvel'ın eline geçmesinin üzerinden neredeyse beş yıl geçti ama hâlâ bu karakterler Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edilmiş değil. Neyse ki bu durum çok yakında değişecek. Bu yıl çıkacak Deadpool ile birlikte MCU ile X-Men evreni arasında ilk köprü kurulurken, Fantastic Four ekibi de kendi filmleriyle bu evrene dâhil olacak. Uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Fantastic Four filmi, bugün çok daha somut bir hâl aldı.

Marvel, bugün bir paylaşım yaparak, yeni Fantastik Dörtlü'sünü hangi oyuncuların canlandıracağını resmen duyurdu. Bu dört isim, daha önce gelen haberlerde belirtilen isimler oldu. Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandıracak.

Yeni Fantastic Four Filminin Vizyon Tarihi Değişti

Marvel bugün sadece Fantastic Four'un başrol oyuncularını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda filmin vizyon tarihinin de değiştini açıkladı. Daha önce 2 Mayıs 2025'te vizyona gireceği duyurulan film, 25 Temmuz 2025'e kaydırıldı. 2 Mayıs 2025'te açılan boşluğu ise Thunderbolts filminin dolduracağı duyuruldu. Böylece bu iki MCU filmi vizyon takviminde yer değiştirmiş oldu.

Matt Shankman (WandaVision)'ın yöneteceği yeni Fantastic Four filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Fantastic Four çizgiromanlarının en önemli kötüsü olan, aynı zamanda Marvel evreninin de başlıca kötüleri arasında kabul edilen Victor von Doom, yani Doctor Doom'un da filmde yer alacağı biliniyor. Doctor Doom'u kimin canlandıracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Karakterin ilerleyen dönemde Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir rol üstlenebileceği, hatta bir sonraki Thanos figürü olarak konumlandırılabileceği konuşuluyor. Bu yüzden Marvel bu rol için önemli bir isme gidebilir.

