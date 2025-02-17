Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey'den ilk görsel geldi

Nolan'ın yeni filmi, adından da anlaşılacağı üzere Homerosun'un Odesa destanından uyarlanıyor. Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, Truva Savaşı'nda yıllarca savaştıktan sonra İthaka'daki evine dönmek için zorlu bir yolculuğa çıkan Odysseus'u takip edecek.
The Odyssey, Dikkat Çekici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip
Oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosunda sahip olan The Odyssey'de Matt Damon'a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimler eşlik ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre filmin çekimlerinin bir kısmı Ordu'da, Yason Burnu Yarımadası'nda gerçekleşecek. Ancak bu ufak bir kısım olacak. Çünkü çekimlerin büyük bölümü Sicilya'da gerçekleşecek.
The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olması bekleniyor. Heyecanla beklediğimiz film, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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