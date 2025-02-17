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    Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey'den ilk görsel geldi

    Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey'den ilk görsel geldi. Odesa destanını konu alan film, oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip.       
    Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk görsel geldi Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Christopher Nolan, The Odyssey adını taşıyan yeni filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı. Film için site girilmesiyle birlikte, filmden ilk görsel de paylaşıldı. Bu görselde Matt Damon'ın hayat verdiği Odysseus'u ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

    Nolan'ın yeni filmi, adından da anlaşılacağı üzere Homerosun'un Odesa destanından uyarlanıyor. Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, Truva Savaşı'nda yıllarca savaştıktan sonra İthaka'daki evine dönmek için zorlu bir yolculuğa çıkan Odysseus'u takip edecek.

    The Odyssey, Dikkat Çekici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip

    Oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosunda sahip olan The Odyssey'de Matt Damon'a  Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre filmin çekimlerinin bir kısmı Ordu'da, Yason Burnu Yarımadası'nda gerçekleşecek. Ancak bu ufak bir kısım olacak. Çünkü çekimlerin büyük bölümü Sicilya'da gerçekleşecek.

    The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olması bekleniyor. Heyecanla beklediğimiz film, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.

    Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk görsel geldi Tam Boyutta Gör

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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