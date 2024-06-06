ANKA 3 ve HÜRJET kol uçuşu gerçekleştirdi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3 ve HÜRJET, hünerlerini ve birlikte çalışabilirliklerini göstermeye devam ediyor. TUSAŞ’ın X hesabı üzerinden paylaşılan yeni bir video da buna işaret ediyor ve ANKA 3 ve HÜRJET’i kol uçuşunda gösteriyor.

TUSAŞ’ın paylaşımına göre ANKA 3 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı. İki hava aracının kol uçuşunun ise 50 dakika sürdüğü belirtildi. Bununla birlikte uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot (305 km/s) hızla gerçekleştirildi. Bilmeyenler için ANKA-3, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. HÜRJET ise HÜRJET ise 25 Nisan 2023’te havalanmıştı.

ANKA 3 ve HÜRJET, Türkiye için çok önemli

İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA 3ile uçması büyük önem taşıyor.

ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görev yeteneğine sahip olacak.

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Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET ise mevcut T-38 uçakları ve F-5 uçaklarının yeri alacak. Bilindiği üzere T-38 uçakları Jet Tekamül eğitimi kapsamında kullanılıyor. F-5 uçakları ise akrobasi gösterilerinde kullanılıyor. Hürjet’in 2025 yılının sonuna kadar sertifikasyon ve testlerinin tamamlanması ve jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedefleniyor. Ancak HÜRJET, taarruz faaliyetlerinde de kullanılma potansiyeline sahip.

TUSAŞ ANKA 3 özellikleri

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Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

TUSAŞ HÜRJET özellikleri

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Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

Hürjet'in diğer yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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ANKA 3 ve HÜRJET kol uçuşu gerçekleştirdi