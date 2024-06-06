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    ANKA 3 ve HÜRJET kol uçuşu gerçekleştirdi

    Türk savunma sanayisinin lider ismi TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA 3 insansız hava aracı ile Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi.

    ANKA 3 ve HÜRJET kol uçuşu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3 ve HÜRJET, hünerlerini ve birlikte çalışabilirliklerini göstermeye devam ediyor. TUSAŞ’ın X hesabı üzerinden paylaşılan yeni bir video da buna işaret ediyor ve ANKA 3 ve HÜRJET’i kol uçuşunda gösteriyor.

    TUSAŞ’ın paylaşımına göre ANKA 3 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı. İki hava aracının kol uçuşunun ise 50 dakika sürdüğü belirtildi. Bununla birlikte uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot (305 km/s) hızla gerçekleştirildi. Bilmeyenler için ANKA-3, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. HÜRJET ise HÜRJET ise 25 Nisan 2023’te havalanmıştı.

    ANKA 3 ve HÜRJET, Türkiye için çok önemli

    İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA 3ile uçması büyük önem taşıyor.

    ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görev yeteneğine sahip olacak.

    Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET ise mevcut T-38 uçakları ve F-5 uçaklarının yeri alacak. Bilindiği üzere T-38 uçakları Jet Tekamül eğitimi kapsamında kullanılıyor. F-5 uçakları ise akrobasi gösterilerinde kullanılıyor. Hürjet’in 2025 yılının sonuna kadar sertifikasyon ve testlerinin tamamlanması ve jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedefleniyor. Ancak HÜRJET, taarruz faaliyetlerinde de kullanılma potansiyeline sahip.

    TUSAŞ ANKA 3 özellikleri

    TUSAŞ ANKA 3 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
    • Düşük radar görünürlüğü
    • Yüksek hızda intikal
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
    • Servis İrtifası: 40kft
    • Dayanım: 10 saat @ 30kf
    • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
    • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

    TUSAŞ HÜRJET özellikleri

    TUSAŞ HÜRJET özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    Hürjet'in diğer yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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