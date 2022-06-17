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    ANKA İHA'ya Şimşek entegrasyonu tamamlandı

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek'in ANKA İHA'ya entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Şimşek'in videosu paylaşıldı. Şimşek özellikleri neler?
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    ANKA İHA'ya Şimşek entegrasyonu tamamlandı
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    EFES 2022 tatbikatındaki sergi alanında ANKA İHA’nın kanatları altında Şimşek insansız hava aracının konumlandırıldığı görülmüştü. ANKA İHA’ya Şimşek’in entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA İHA’ya entegre edilen Şimşek İHA’nın bırakılma görüntülerini paylaştı. Birçok kez yapılan bırakma testlerinde Şimşek İHA, istenen bölgeye başarıyla ulaştı.

    Şimşek Hedef Uçak Sistemi, farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetine ve düşman radarını kandırma özelliklerine sahip. Üzerindeki motoru ile 350 kts hıza ulaşabiliyor ve 45 dakika havada kalabiliyor. 50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev yapıyor. Otonom eve dönüş özelliği sayesinde belirlenmiş noktaya dönerek otomatik iniş yapıyor. Bu sayede tekrar tekrar kullanılabiliyor. TUSAŞ ayrıca ŞİMŞEK'in süpersonik hıza ulaşabilen versiyonu üzerinde çalışıyor.

    ANKA İHA'ya Şimşek entegrasyonu tamamlandı
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    Şimşek İHA özellikleri

    • 45 dakika havada kalma süresi
    • Azami hız 350+ kts
    • 50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev
    • Menzil 70+ km
    • Fırlatıcı ile kalkış
    • Paraşüt ile karaya veya denize iniş
    • Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol
    • İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı
    • Askeri standartlara uyumluluk
    • Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyeti
    • Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği
    • Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş
    • Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi kaydetme ve sonradan oynatabilme
    • Kayan harita

    Şimşek İHA hangi yükleri taşıyabiliyor?

    • Pasif Radar İz Arttırıcı - Luneberg Lens
    • Aktif Radar İz Arttırıcı
    • Skor Kaydedici Sistem (SKS)
    • IR İz Arttırıcı (Hot Nose)
    • İz Dumanı
    • OTS Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)
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