ANKA İHA'ya Şimşek entegrasyonu tamamlandı

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EFES 2022 tatbikatındaki sergi alanında ANKA İHA’nın kanatları altında Şimşek insansız hava aracının konumlandırıldığı görülmüştü. ANKA İHA’ya Şimşek’in entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA İHA’ya entegre edilen Şimşek İHA’nın bırakılma görüntülerini paylaştı. Birçok kez yapılan bırakma testlerinde Şimşek İHA, istenen bölgeye başarıyla ulaştı.

Bayraktar AKINCI TİHA, KGK-SİHA-82 ile atış testini geçti 2 gün önce eklendi

Şimşek Hedef Uçak Sistemi, farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetine ve düşman radarını kandırma özelliklerine sahip. Üzerindeki motoru ile 350 kts hıza ulaşabiliyor ve 45 dakika havada kalabiliyor. 50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev yapıyor. Otonom eve dönüş özelliği sayesinde belirlenmiş noktaya dönerek otomatik iniş yapıyor. Bu sayede tekrar tekrar kullanılabiliyor. TUSAŞ ayrıca ŞİMŞEK'in süpersonik hıza ulaşabilen versiyonu üzerinde çalışıyor.

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Şimşek İHA özellikleri

45 dakika havada kalma süresi

Azami hız 350+ kts

50 ft (15 m) ile 20.000 ft (6100 m) irtifa arasında görev

Menzil 70+ km

Fırlatıcı ile kalkış

Paraşüt ile karaya veya denize iniş

Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

Askeri standartlara uyumluluk

Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dâhil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyeti

Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş

Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi kaydetme ve sonradan oynatabilme

Kayan harita

Şimşek İHA hangi yükleri taşıyabiliyor?

Pasif Radar İz Arttırıcı - Luneberg Lens

Aktif Radar İz Arttırıcı

Skor Kaydedici Sistem (SKS)

IR İz Arttırıcı (Hot Nose)

İz Dumanı

OTS Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)

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