Ankara’ya Mi Store açılıyor! Açılışa özel çok sayıda hediye

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Teknoloji meraklılarının Xiaomi ürünlerini deneyimleyip satın alabildiği Mi Store mağazaları sayısı artmaya devam ediyor. Ankara, merakla beklediği Mi Store mağazasına kavuşuyor. 16 Kasım Cumartesi günü Ankara’yaMi Store mağazası açılacak.

Ankara’da bulunan Ankamall AVM’ye 16 Kasım saat 13.00’da Mi Store mağazası açılıyor. Bu mağazayla birlikte Türkiye’deki Mi Store sayısı 8’e çıkacak.

Bol bol hediye dağıtılacak

Ankaradaki Mi Store mağazası Evofone tarafından açılıyor. Evofone, Ankara’daki teknoloji meraklılarına bol bol hediye dağıtacak. Mağaza açılışında sırada bekleyen; 1-300. kişiye Mi Band 4, 301-500. kişiye Mi Youth Edition Bluetooth kulaklık, 501-600. kişiye Bluetooth Mini Speaker hediye ediliyor. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 1200 kişiye de hediyeler verilecek. Ayrıca 16 ve 17 Kasım’da her 30 dakikada 1 kişiye telefon hediye edilecek. Bu ürünlere ek olarak gün boyunca bileklik, rozet, anahtarlık, bez çanta ve binlerce hediye dağıtımı olacak.

1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 300 kişiye Mi Band 4, 301-600. kişiye 10.000 mAh powerbank, 601.900. kişiye 5.000 mAh powerbank, 901-1.200. kişiye Bluetooth Headset mini kulaklık hediye ediliyor.

Hediye ürünlerin yanı sıra, açılışa özel indirimler de olacak. Telefonlarda %15 İndirim, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde %30'a varan indirim yapılacak.

Sizlerle buluşuyoruz

DonanımHaber adına bizler da alçılışa katılacağız. Dilerseniz 16 Kasım'da mağaza açılışına gelerek editörlerimizden Erdi Özüağ ile tanışma ve sohbet etme fırsatı elde edebilirsiniz.