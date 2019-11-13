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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ankara’ya Mi Store açılıyor! Açılışa özel çok sayıda hediye

    Ankara'daki teknoloji severlere müjde! İstanbul ve İzmir'in ardından şimdi de Ankara'ya Mi Store mağazası açılıyor. Bu haftasonu mağazada bol bol hediye dağıtılacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ankara’ya Mi Store açılıyor! Açılışa özel çok sayıda hediye
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    Teknoloji meraklılarının Xiaomi ürünlerini deneyimleyip satın alabildiği Mi Store mağazaları sayısı artmaya devam ediyor. Ankara, merakla beklediği Mi Store mağazasına kavuşuyor. 16 Kasım Cumartesi günü Ankara’yaMi Store mağazası açılacak.

    Ankara’da bulunan Ankamall AVM’ye 16 Kasım saat 13.00’da Mi Store mağazası açılıyor. Bu mağazayla birlikte Türkiye’deki Mi Store sayısı 8’e çıkacak.

    Bol bol hediye dağıtılacak

    Ankaradaki Mi Store mağazası Evofone tarafından açılıyor. Evofone, Ankara’daki teknoloji meraklılarına bol bol hediye dağıtacak. Mağaza açılışında sırada bekleyen; 1-300. kişiye Mi Band 4, 301-500. kişiye Mi Youth Edition Bluetooth kulaklık, 501-600. kişiye Bluetooth Mini Speaker hediye ediliyor. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 1200 kişiye de hediyeler verilecek. Ayrıca 16 ve 17 Kasım’da her 30 dakikada 1 kişiye telefon hediye edilecek. Bu ürünlere ek olarak gün boyunca bileklik, rozet, anahtarlık, bez çanta ve binlerce hediye dağıtımı olacak.

    1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 300 kişiye Mi Band 4, 301-600. kişiye 10.000 mAh powerbank, 601.900. kişiye 5.000 mAh powerbank, 901-1.200. kişiye Bluetooth Headset mini kulaklık hediye ediliyor.

    Hediye ürünlerin yanı sıra, açılışa özel indirimler de olacak. Telefonlarda %15 İndirim, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde %30'a varan indirim yapılacak.

    Sizlerle buluşuyoruz

    DonanımHaber adına bizler da alçılışa katılacağız. Dilerseniz 16 Kasım'da mağaza açılışına gelerek editörlerimizden Erdi Özüağ ile tanışma ve sohbet etme fırsatı elde edebilirsiniz.



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    TheJudgé 1 hf. en beğenilen
    Şimdi Ankaranın ne kadar fakir fukara kertenkelesi varsa sincan mamak çinçinden atlar gelirler sabahın köründe, ayazda kalmış bekçi poposu gibi titreye titreye..

    Sonra bu kertenkeleler bıçak falan çıkartır olaylar olaylar ...
    Şimdi Ankaranın ne kadar fakir fukara kertenkelesi varsa sincan mamak çinçinden atlar gelirler sabahın köründe, ayazda kalmış bekçi poposu gibi titreye titreye....
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    r0ket 1 hf.
    hediye dağıtacağınıza indirim yapında adam gibi alışveriş olsun. bu saçmalık ne ya
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    DH Misafiri 4 gün
    Önce N11.com ürünlerini kargolasaydınız böyle olmadı. O kadar insanı bektirken hiç düşünmediniz.
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    Rindaman 6 gün
    izdihamı erdi özüağ'ın twitter'dan gördüm, millet depar atıyor, eminönü izdihamından daha trajik şeyler yaşanabilirdi.
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    DH Misafiri 6 gün
    Ankamall hafta sonu normalde dolup taşıyor. Yarın düşünemiyorum nasıl olur?
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    DH Misafiri 6 gün
    Mi store açılışı izdihama döndü. Apple bile böyle bir kalabalık görmemiştir. Bu kalabalığa bir anlam veremedim. Bedava dağıtılıyor herhalde. Her neyse böyle bir kalabalığı stat girişlerinde görürdük.
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    isimsiz2424 6 gün
    açılış iptal edildi yandaki brandayı yırtıp içeri girenler oldu
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    o8 6 gün
    Olay çıkmış diyollaa :))
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    Gscarbon 6 gün
    Bir arkadaştan aldığım haber ve görseller doğruluğunda, polis gelmiş, mağaza çok kalabalıkmış.Kuyruk avm nin dışına taşıyormuş
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    DH Misafiri 1 hf.
    Iyi de İzmir caddesinin necati ey caddesine kedistihi noktada, sağ köşedeki mi store aylardır var, bu sayılmıyor mu?
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    FlyingUnderpants 1 hf.
    Erdi Bey markanın iyi niyet elçisi oldu sanırım :)
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    AribyAriana 1 hf.
    Erdi Özüağ ile tanışmak için can atıyorum. Daha ne olsun. Bekle beni Erdi Bey, ben geliyorum.
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