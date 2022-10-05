Şebeke bağlantılı hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri Türkiye’ye geliyor

Türk geliştirici, “Devlet tarafından Haziran 2021’de herhangi bir enerji üretim kaynağının rüzgar veya güneş olabilecek ikinci bir kaynakla birleştirilmesine izin veren bir düzenleme var. Buradaki hedef, birincil kaynaktan elektrik üretme imkanı olmadığında ikincil kaynaktan faydalanmak. Örneğin; 100MW’lık bir rüzgar santraliniz varsa 100MW’a kadar bir güneş enerji santrali kurabilirsiniz. Rüzgar santrali o anda 100MW AC sağlayamadığında güneş enerjisi tesisi devreye girecek; 100MW’lık üst sınır ile fiili üretim arasındaki boşluğu solar park dolduracak.” diyor.
Asunim, 2018’de devreye alınan 103.2MW’lık Bağlar rüzgar santraline 26MW’lık güneş enerji santrali, 2015’de elektrik üretimine başlayan 52.8MW’lık Yahyalı santraline ise 16MW’lık güneş enerji santrali bağlayacak.
Şirket, asıl zorluğun ne kadar güneş enerjisi üretilmesi gerektiğini hesaplayan, aynı zamanda güneş ve rüzgar arasındaki reaktif gücü ve dengeyi ölçen HPPC (Hibrit Enerji Santrali Kontrolörü) yazılımının uygulanması olacağını söyledi. Diğer bir zorluk ise rüzgar santrallerinin bulunduğu düzensiz araziler.
Asunim, iki projenin önemli ölçüde daha düşük seviyede enerji maliyeti sağlayıcını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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