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    Çinli EV üreticisi NIO, akıllı telefon geliştiriyor: Apple'a rakip olmak istiyor

    Elektrikli araç üreticisi NIO'nun CEO'su bir akıllı telefon üzerinde çalışmalar yürüttüklerini doğruladı. CEO, gelecekte Apple'a rakip olabilecek bir ekosistem oluşturmak istediklerini söylüyor.
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    NIO, akıllı telefon geliştiriyor: Apple'a rakip olmak istiyor
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    Çinli otomotiv şirketi NIO, bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin CEO'su William Li, çalışmaları doğruladı ve cihazın henüz araştırma aşamasında olduğunu kabul ederken gelecekte pazarda kendilerinin potansiyel rakibi olarak Apple'ı gösterdi.

    Apple benzeri bir ekosistem oluşturmak istiyor

    CEO William Li, geçtiğimiz günlerde şirketin gelecek planlarına dair bazı bilgiler paylaştı. Li'nin konuşmalarından yola çıkarak şirketin Apple'a benzer bir ürün ve hizmet ekosistemi geliştirmeyi planladığı görülüyor.

    Li katıldığı bir programda: "Bir düşünün, 2025 yılına kadar bir Apple Car modeli piyasaya çıkarsa ve NIO kullanıcılarının %60'ı veya daha fazlası Apple telefonları kullanıyorsa, NIO'nun hiçbir savunması kalmaz. NIO bugün hazırlamak için bir şey yapmazsa o noktada bu durum eğlenceli olmayacak." dedi.

    CEO, akıllı telefon üretmelerinin bir Apple Car'ın pazara getirebileceği potansiyel "şok dalgalarını" kendileri için hafifletebilecek bir önlem olarak gösteriyor. Ayrıca Li, bir telefon üretmek kolay ancak iyi bir telefon yapmanın zor olduğunu söylüyor.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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