Anker'in küçük ve hafif 45W şarj aleti artık daha küçük ve daha hafif

Anker'in önceki en küçük 45W şarj cihazı olan Nano II 713, 37,8 x 35,1 x 41,1 mm boyutlarındaydı ve 69 gr ağırlığındaydı. Yeni Nano 45W ise 33,0 × 32,0 × 36,8 mm boyutlarında ve sadece 52 gr ağırlığında. Hatta birlikte verilen USB-C kablosuyla dahi 58 gr'a ulaşıyor.
Anker'in yeni 45W Nano şarj cihazı, PPS adı verilen bir USB Power Delivery (PD) özelliğini kullanan Samsung'un Süper Hızlı Şarj'ını destekliyor. Böylece, tamamen boşalmış bir pile sahip Samsung S25 Ultra'yı 30 dakikada yaklaşık %70'e, bir saatten kısa sürede ise %100'e şarj edebiliyor.
Dahili olarak USB-C kablosuyla gelen Anker Nano 45W, ABD'de 35 dolar fiyattan satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!