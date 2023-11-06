Anker SOLIX C1000 güç kaynağı Avrupa’ya geliyor

Anker SOLIX C1000 özellikleri ve fiyatı
Anker SOLIX C1000 güç kaynağı modüler yapısıyla dikkat çekiyor. 1056Wh olan kapasitesi opsiyonel modül ile 2112Wh seviyesine çıkabiliyor. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batarya kullanan cihaz 100W veya 200W opsiyonel güneş panelleri ile de alınabiliyor.
4 adet priz çıkışı olan güç kaynağında 100W ve 30W USB çıkışları yer alıyor. Özel teknoloji sayesinde sadece 58 dakikada bataryanın tamamı şarj olabiliyor. Uygulama üzerinden kontrol edebildiğiniz Anker SOLIX C1000 güç kaynağı 1199 Euro fiyat etiketi ile geliyor. Kısa süreliğine ise 899 Euro indirim kampanyası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.