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    Anker SOLIX C1000 güç kaynağı Avrupa’ya geliyor

    Anker SOLIX C1000 ev tipi güç kaynağı sadece 58 dakikada tam şarj olabilen bataryası ve güneş paneli opsiyonu ile farklı ortamlarda enerji ihtiyacınızı karşılayabiliyor. 
    Anker SOLIX C1000 özellikleri ve fiyatı
    Son dönemde ev tipi güç kaynakların ilgi giderek artıyor. Üreticiler farklı seçeneklerle güneş panelli veya tekli olarak ev tipi güç kaynaklarını piyasaya sürüyor. Anker de rekabette geri kalmamaya niyetli.

    Anker SOLIX C1000 özellikleri ve fiyatı

    Anker SOLIX C1000 güç kaynağı modüler yapısıyla dikkat çekiyor. 1056Wh olan kapasitesi opsiyonel modül ile 2112Wh seviyesine çıkabiliyor. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batarya kullanan cihaz 100W veya 200W opsiyonel güneş panelleri ile de alınabiliyor.

    4 adet priz çıkışı olan güç kaynağında 100W ve 30W USB çıkışları yer alıyor. Özel teknoloji sayesinde sadece 58 dakikada bataryanın tamamı şarj olabiliyor. Uygulama üzerinden kontrol edebildiğiniz Anker SOLIX C1000 güç kaynağı 1199 Euro fiyat etiketi ile geliyor. Kısa süreliğine ise 899 Euro indirim kampanyası olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    eminevim yorumlar sabahları tükürükten kan gelmesi oracal ppf yorum dambıl nerede satılır digitürk favori kanal ekleme

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