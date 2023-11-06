Anker SOLIX C1000 güç kaynağı Avrupa’ya geliyor

Son dönemde ev tipi güç kaynakların ilgi giderek artıyor. Üreticiler farklı seçeneklerle güneş panelli veya tekli olarak ev tipi güç kaynaklarını piyasaya sürüyor. Anker de rekabette geri kalmamaya niyetli.

Anker SOLIX C1000 özellikleri ve fiyatı

Anker SOLIX C1000 güç kaynağı modüler yapısıyla dikkat çekiyor. 1056Wh olan kapasitesi opsiyonel modül ile 2112Wh seviyesine çıkabiliyor. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batarya kullanan cihaz 100W veya 200W opsiyonel güneş panelleri ile de alınabiliyor.

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4 adet priz çıkışı olan güç kaynağında 100W ve 30W USB çıkışları yer alıyor. Özel teknoloji sayesinde sadece 58 dakikada bataryanın tamamı şarj olabiliyor. Uygulama üzerinden kontrol edebildiğiniz Anker SOLIX C1000 güç kaynağı 1199 Euro fiyat etiketi ile geliyor. Kısa süreliğine ise 899 Euro indirim kampanyası olacak.

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Anker SOLIX C1000 satışta: İşte özellikleri ve fiyatı