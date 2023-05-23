Anker’dan küp şeklinde kablosuz şarj cihazı

Tam Boyutta Gör Evde birden fazla kablosuz şarj destekli cihaz olunca tekli şarj plakaları artık yetmez oldu. Üreticiler en az iki veya üç cihazı şarj edebilen farklı şarj aksesuarlarını piyasaya sürüyor. Anker ise tasarımda biraz farklılaşıyor.

Anker Cube Charger özellikleri ve fiyatı

Anker tarafından geliştirilen üçü bir arada Cube kablosuz şarj cihazı aynı anda üç Apple cihazını şarj edebiliyor. Küp şeklinde olmasına rağmen tüm cihazlarınızı üzerinde tutacak şekilde tasarlanmış. Telefon için MagSafe uyumlu bir kapak mevcut. Hemen arkasına AirPods kutusu, uzayan yan kola ise Apple Watch yerleştirilebiliyor.

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USB Tip-C üzerinden gücünü alan aksesuar toplamda 30W güç verebiliyor. Telefon için 15W, diğer ürünler için 5W sınırı mevcut. Sadece Apple için lanse edilse de uyumlu diğer cihazları maksimum seviyede şarj etmek de mümkün. Ürünün boyutları 63.4mmx60mmx60mm iken ağırlığı ise 410 gram. İlk etapta Çin’de satışa sunulacak Anker Cube şarj aksesuarı 155$ civarında.

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Anker Cube Charger tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı