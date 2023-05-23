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    Anker’dan küp şeklinde kablosuz şarj cihazı

    Birden fazla cihazı şarj edebilen ancak kompakt bir kablosuz şarj cihazı arıyorsanız Anker tarafından geliştirilen küp şeklindeki tasarım iyi bir alternatif olabilir.
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    Anker Cube Charger özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Evde birden fazla kablosuz şarj destekli cihaz olunca tekli şarj plakaları artık yetmez oldu. Üreticiler en az iki veya üç cihazı şarj edebilen farklı şarj aksesuarlarını piyasaya sürüyor. Anker ise tasarımda biraz farklılaşıyor.

    Anker Cube Charger özellikleri ve fiyatı

    Anker tarafından geliştirilen üçü bir arada Cube kablosuz şarj cihazı aynı anda üç Apple cihazını şarj edebiliyor. Küp şeklinde olmasına rağmen tüm cihazlarınızı üzerinde tutacak şekilde tasarlanmış. Telefon için MagSafe uyumlu bir kapak mevcut. Hemen arkasına AirPods kutusu, uzayan yan kola ise Apple Watch yerleştirilebiliyor.

    USB Tip-C üzerinden gücünü alan aksesuar toplamda 30W güç verebiliyor. Telefon için 15W, diğer ürünler için 5W sınırı mevcut. Sadece Apple için lanse edilse de uyumlu diğer cihazları maksimum seviyede şarj etmek de mümkün. Ürünün boyutları 63.4mmx60mmx60mm iken ağırlığı ise 410 gram. İlk etapta Çin’de satışa sunulacak Anker Cube şarj aksesuarı 155$ civarında.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 18 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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