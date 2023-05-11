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    Fairphone tamir edilebilir kulaklık üretimine başladı

    Fairphone tamir edilebilir kulaklık üretimiyle daha çevreci ve sürdürülebilir olmayı planlıyor. Peki Fairphone XL kablosuz kulaklıkların ne gibi avantajları var?
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    Fairphone'dan tamir edilebilir kulaklık konsepti Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticilerinin kullanıcıları her yıl en yeni ve en iyi modellere yükseltmeye ikna etmeye çalıştığı bu dönemde Fairphone, tamir edilebilen Android telefonun ardından şimdi de aynı konsepti kulaklığa uyguluyor. Kulaklık üretimi aslında Fairphone için bir ilk değil. Ama bu sefer çevre dostu bir kulaklık üretimine geçti. Yeni Fairphone XL kulak üstü kablosuz kulaklıkların pillerini kullanıcılar rahatlıkla değiştirebilicekler. Yani pilleri ömrünü doldurduğunda kulaklıklar kullanılamaz hale gelmeyecek.

    Çevreye duyarlı bir kulaklık

     Fairphone XL, şirketin Android telefonlarıyla daha uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca piyasadaki en sürdürülebilir şekilde tasarlanmış kulaklıklardan biri olduğu iddia ediliyor. Öyle ki kafa bandının kulaklıklara bağlandığı yer gibi yapısal unsurları için %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldığı belirtilmekte. 

    Fairphone'dan tamir edilebilir kulaklık konsepti Tam Boyutta Gör
    Bu kulaklık üstün bir beceriye ihtiyaç duyulmadan kolayca sökülebilir. Zira kulak yastıkları, hatta kulaklığın 30 saat, 800 mAh şarj edilebilir pili gibi parçaları, kullanıcıların rahatça değiştirmesi için tasarlanmış.

    Bu kulaklığın özellikleri ise çok büyük şeyler vadetmiyor. Ancak Fairphone XL, kulak üstü kulaklıklardan beklenilen her şeyi sunuyor gibi görünmekte. Aktif gürültü engelleme, çoklu bluetooth bağlantısı, katlanabilir tasarım ve IP54 sertifikası ile olumsuz hava koşullarına dayanıklılık öne çıkan özellikleri arasında.

    İki renk seçeneği ile satışa sunulan kulaklık, yeşil benekli ve siyah benekli renk seçeneklerini içeriyor. Fiyatı ise 249 Euro olarak belirlenmiş. Avrupa pazarında satışlarına başlanan bu kulaklığın, Türkiye pazarına da girmesi muhtemel.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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