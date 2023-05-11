Fairphone tamir edilebilir kulaklık üretimine başladı

Çevreye duyarlı bir kulaklık
Fairphone XL, şirketin Android telefonlarıyla daha uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca piyasadaki en sürdürülebilir şekilde tasarlanmış kulaklıklardan biri olduğu iddia ediliyor. Öyle ki kafa bandının kulaklıklara bağlandığı yer gibi yapısal unsurları için %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldığı belirtilmekte.
Bu kulaklığın özellikleri ise çok büyük şeyler vadetmiyor. Ancak Fairphone XL, kulak üstü kulaklıklardan beklenilen her şeyi sunuyor gibi görünmekte. Aktif gürültü engelleme, çoklu bluetooth bağlantısı, katlanabilir tasarım ve IP54 sertifikası ile olumsuz hava koşullarına dayanıklılık öne çıkan özellikleri arasında.
İki renk seçeneği ile satışa sunulan kulaklık, yeşil benekli ve siyah benekli renk seçeneklerini içeriyor. Fiyatı ise 249 Euro olarak belirlenmiş. Avrupa pazarında satışlarına başlanan bu kulaklığın, Türkiye pazarına da girmesi muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.