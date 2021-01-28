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    Antalya'da çekilen Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden video paylaşıldı

    Snatch, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmleriyle tanınan başarılı yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden bir video paylaşıldı. Çekimler Antalya'da devam ediyor.
    2 sa.
    1,6b
    73
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Antalya'da çekilen Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden video paylaşıldı
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    Snatch, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmleri yöneten, kendine has bir yönetmenlik tarzı olan Guy Ritchie'nin yeni filmi Five Eyes'ın çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Şimdi de setten yeni bir video paylaşıldı.

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    Five Eyes'ın çekimleri iki hafta önce Antalya'da başlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de filmin yönetmeni Guy Ritchie, çekimlerden bazı görüntülerin bulunduğu bir video paylaştı. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Five Eyes, dünya için büyük tehlike arz eden ölümcül bir silahın ticarileştirilmesini önlemek için görevlendirilen MI6 ajanı Orson Fortune’un hikayesine odaklanacak. Ne yazık ki şu an için filmin yayın tarihi bilinmiyor.

    Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı filmin senaristliğini Ivan Atkinson ve Marn Davies üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Cary Elwes ve Josh Hartnett bulunuyor. 



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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bakalım yıne deveye binicezmi
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de çekilip, Türkiye yi kötüleyen, arap ülkesi gibi gösteren filmlerden olmaz umarım.

    Liam Nielsen ın İstanbulda geçen bir filmi vardı, 10 dk sahnede gördüğüm çarşaf giymiş bayanı, 10 senede görmemişimdir. Bilmeyen biri İstanbulu BAE de falan zanneder.
    Türkiye de çekilip, Türkiye yi kötüleyen, arap ülkesi gibi gösteren filmlerden olmaz umarım. Liam Nielsen ın İstanbulda geçen bir filmi vardı, 10 dk sah...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tengrist 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rum fesi takın Türklere iyi tanıtın dünyaya Mete Han ın torunlarını
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    ahmetkep (ahmet kepenekli) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Jason Statham'ı eskisi kadar göremiyoruz. Bundan 10 yıl önce her yıl 3 filmde oynardı. Merakla bekliyoruz.
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    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bakalım yıne deveye binicezmi
    Yanıtla +10
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de çekilip, Türkiye yi kötüleyen, arap ülkesi gibi gösteren filmlerden olmaz umarım.

    Liam Nielsen ın İstanbulda geçen bir filmi vardı, 10 dk sahnede gördüğüm çarşaf giymiş bayanı, 10 senede görmemişimdir. Bilmeyen biri İstanbulu BAE de falan zanneder.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ceo-tr
    öyle zaten aç gözlerini.
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    ahmetkep (ahmet kepenekli) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ceo-tr
    Aynen. Murat 131 ler de polis arabasıydı.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) ceo-tr
    Hocam aktörün ismini yanlış yazmışsınız. Liam Nissan olacaktı.
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    defb 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her filmini bayıla bayıla izlediğim yönetmendir kendisi. Five Eyes'ı da dört gözle bekliyorum.
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