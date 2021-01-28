Antalya'da çekilen Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden video paylaşıldı

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Snatch, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmleri yöneten, kendine has bir yönetmenlik tarzı olan Guy Ritchie'nin yeni filmi Five Eyes'ın çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Şimdi de setten yeni bir video paylaşıldı.

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Five Eyes'ın çekimleri iki hafta önce Antalya'da başlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de filmin yönetmeni Guy Ritchie, çekimlerden bazı görüntülerin bulunduğu bir video paylaştı. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Five Eyes, dünya için büyük tehlike arz eden ölümcül bir silahın ticarileştirilmesini önlemek için görevlendirilen MI6 ajanı Orson Fortune’un hikayesine odaklanacak. Ne yazık ki şu an için filmin yayın tarihi bilinmiyor.

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı filmin senaristliğini Ivan Atkinson ve Marn Davies üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Cary Elwes ve Josh Hartnett bulunuyor.

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