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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi

    Jason Statham'ın başrolünde olduğu ajan filmi Five Eyes için Antalya'da çekimlere devam eden baaşrılı yönetmen Guy Ritchie, Türkiye hakkında konuştuğu bir video yayınladı.
    18 Mart 2021, 15:00 (Güncellendi, 20 Mart, 11:02)
    7,3b
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    18
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi
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    Snatch, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmleri yöneten, kendine has bir yönetmenlik tarzı olan Guy Ritchie'nin yeni filmi Five Eyes'ın çekimleri için bir süredir Antalya'da. Geçtiğimiz saatlerde şahsi Twitter hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili konuştuğu bir video yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni ajan filminin çekimleri Antalya'da yapılıyor

    Ayrıca Bkz. "Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi"

    Yayınladığı videoda genel olarak çekim ortamlarını ne kadar sevdiğinden bahseden Guy Ritchie, Türkiye'yi; yemekleri, otelleri, insanları ve genel olarak her şeyiyle sevdiğini söyledi. Ayrıca eğer imkan bulursa gelecekte Türkiye'de çok daha fazla film çekmek istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye'nin kendisine büyük ilham kaynağı olduğunu da söyledi.

    Guy Ritchie'nin Antalya'da çektiği filmin ismi Five Eyes ve filmin kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Cary Elwes ve Josh Hartnett gibi isimler bulunuyor. Jason Statham ve Aubrey Plaza da bir süredir çekimler için Antalya'da bulunuyordu.

    Five Eyes, dünya için büyük tehlike arz eden ölümcül bir silahın ticarileştirilmesini önlemek için görevlendirilen MI6 ajanı Orson Fortune’un hikayesine odaklanacak. Ne yazık ki şu an için filmin yayın tarihi bilinmiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



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    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    lord87 (musa öz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ucuz memleketi buldu tabi film çekmek ister, sonuçta elindeki para buraya gelince 7 katına çıkıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen lord87
    Türkiye gerçekten cennet. Doğası, insanı, iklimi, tarihi, her şeyi ile. Ama yabancılar için. Sefasını onlar sürüyor, vergisini biz ödüyoruz.
    Yanıtla +23
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    TITAN (S K) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bende dolar euro kazansam bende türkiye'de çalışmak, yaşamak, vakit geçirmek isterim.
    Yanıtla +16
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glitz (Erdogan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Her haberde yazım hatası var.
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    Reaper87 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler bizde harbi eziklik kompleksi var birkez daha farkettim...
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    S Shavethemonkey 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye mantıklı hem doğası çok güzel hem ucuzlukta bizimle aynı olan ülkeler arasında en güvenlisi hem devlet sinema çekimleri için destek de veriyor kolaylık sağlanıyor. Açıkçası niye gelmeyesin ki hem film daha ucuza mal olur hem de cennet gibi bir doğası olan yerdesin
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    231407 (Barış Özdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    taibikde yapıcaksın filmini
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    TheJudgé 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne yalan söyleyim , bende bir yönetmen olsam hindistan ,çin , türkmenistan gibi iş gücü ucuz ülkeleri tercih ederdim.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kültür ve Sanat bakanlığının programı var maddi olarak destek veriliyor büyük bütçeli filmlere Türkiye tanıtımı amaçlı büyük faydası oluyor çok süper bir proje.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Kültür ve Sanat Bakanlığının bu filmlere maddî destek vermesi saçmalık. Adamlarda eşşek yüküyle para var zaten. En fazla mekânlarda, izinlerde kolaylık sağlarsın, bürokrasiyi kaldırırsın. Ayranımız yok içmeye... Türkiye'yi de çok güzel tanıtıyorlar aynen.
    Yanıtla +1
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    smart1978 (X Y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucuz ulke . Turkiye den saglam ortadogu filmleri de cikar ...
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Adam beğenmiş bizimkiler beğenmemiş normal.
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    jubeii 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bende bu ülkeden gitmek istiyorum ama hiç bir gazteci bana sormadı.
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    Akasha_Ether (abc def) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim bilir yine hangi çöl ülkesi gibi gösterdiler ülkeyi
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    TITAN (S K) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bende dolar euro kazansam bende türkiye'de çalışmak, yaşamak, vakit geçirmek isterim.
    Yanıtla +16
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    five eyes, guy ritchie ve
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