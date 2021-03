Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi

Tam Boyutta Gör

Snatch, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmleri yöneten, kendine has bir yönetmenlik tarzı olan Guy Ritchie'nin yeni filmi Five Eyes'ın çekimleri için bir süredir Antalya'da. Geçtiğimiz saatlerde şahsi Twitter hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili konuştuğu bir video yayınladı.

Yayınladığı videoda genel olarak çekim ortamlarını ne kadar sevdiğinden bahseden Guy Ritchie, Türkiye'yi; yemekleri, otelleri, insanları ve genel olarak her şeyiyle sevdiğini söyledi. Ayrıca eğer imkan bulursa gelecekte Türkiye'de çok daha fazla film çekmek istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye'nin kendisine büyük ilham kaynağı olduğunu da söyledi.

Guy Ritchie'nin Antalya'da çektiği filmin ismi Five Eyes ve filmin kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Cary Elwes ve Josh Hartnett gibi isimler bulunuyor. Jason Statham ve Aubrey Plaza da bir süredir çekimler için Antalya'da bulunuyordu.

Five Eyes, dünya için büyük tehlike arz eden ölümcül bir silahın ticarileştirilmesini önlemek için görevlendirilen MI6 ajanı Orson Fortune’un hikayesine odaklanacak. Ne yazık ki şu an için filmin yayın tarihi bilinmiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

