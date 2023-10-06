Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Türkiye’de düzenlenecek

Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya’da
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026 yılında Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Uluslararası Uzay Kongresi, uzay bilimleri disiplinindeki aktörlerin her yıl gerçekleştirdiği bir toplantı konumunda. IAC'ye uzay ajanslarının ajans başkanları ve üst düzey yöneticileri katılmakta. Dolayısıyla bu forum, önemli işbirliklerinin gerçekleştirilmesi için de bir platform olabiliyor.
70'den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleşecek olan konferans, Türkiye’nin şimdiye kadar düzenlemiş olduğu en büyük bilimsel etkinlik olacak. Bakan Kacır, X’te paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan Antalya’mız oldu.70’den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla bu etkinlik, Türkiye’de şimdiye kazar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacak.
Milli Uzay Programı’yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Adaylık sürecimize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Uzay alanında çalışan neredeyse bütün önemli kurum ve şirketlerin bir araya geleceği kongre ve fuarın şimdiden, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.