Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Türkiye’de düzenlenecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) Antalya'nın ev sahipliği yapacağını bildirdi. IAC 2023 halihazırda Bakü’de gerçekleştiriliyor.
    Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Türkiye’de düzenlenecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye, uzay ve uzay sanayisi alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Halihazırda Bakü’de gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi’nin (International Astronautical Congress -IAC) Türkiye’ye getirilmesi için yoğun çabalar sarf ediliyordu. Kısa süre önce yapılan açıklamada ise Türkiye’nin rakiplerini geride bırakarak 2026’daki kongreye ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

    Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya’da

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026 yılında Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Uluslararası Uzay Kongresi, uzay bilimleri disiplinindeki aktörlerin her yıl gerçekleştirdiği bir toplantı konumunda. IAC'ye uzay ajanslarının ajans başkanları ve üst düzey yöneticileri katılmakta. Dolayısıyla bu forum, önemli işbirliklerinin gerçekleştirilmesi için de bir platform olabiliyor.

    70'den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleşecek olan konferans, Türkiye’nin şimdiye kadar düzenlemiş olduğu en büyük bilimsel etkinlik olacak. Bakan Kacır, X’te paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan Antalya’mız oldu.70’den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla bu etkinlik, Türkiye’de şimdiye kazar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacak.

    Milli Uzay Programı’yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Adaylık sürecimize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Uzay alanında çalışan neredeyse bütün önemli kurum ve şirketlerin bir araya geleceği kongre ve fuarın şimdiden, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekol hukuk bürosu dolandırıcılığı uçak korkusu için en etkili ilaç manga çevirmenliği ankara en iyi sinema salonu dershane seviye belirleme sınavı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Hot 30i
    infinix Hot 30i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız