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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi

    Nomadland'in yönetmeni Chloé Zhao ve Norveç yapımı Do Not Split kısa belgeselinin adaylıkları nedeniyle Çin hükümeti Oscar törenini boykot ediyor.
    18 Mart 2021, 14:00 (12 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi

    Eğlence dünyasının en çok takip edilen ödül törenlerinden olan Oscar Akademi Ödülleri'ne Çin hükümetinden boykot geldi. Bloomberg ve Deadline'da yer alan haberlere göre, Nomadland yönetmeni Chloé Zhao'nun ve Hong Kong protestolarını ele alan kısa belgeselin adaylıkları nedeniyle Çin devleti yerel medyaya "ödül törenini yayınlamayın" emri gönderdi.

    6 farklı dalda Oscar'a aday gösterilen Nomadland filminin yönetmeni olan Chloé Zhao, son yılların yükselen film yapımcılarından birisi olarak dikkat çekiyor. Ancak Zhao'nun 2013 yılında verdiği bir röportajda Çin'le ilgili kullandığı bazı ifadeler, son dönemlerde bir anda tartışmalı bir kişiliğe dönüşmesine neden oldu. Kendisi de Pekin doğumlu olan Zhao, söz konusu röportajda Çin için "her yerin yalanlarla dolu olduğu bir yer" ifadelerini kullanmıştı.

    Chloé Zhao ayrıca şu anda Marvel'ın yeni filmi olan The Eternals'ın da yönetmen koltuğunda oturuyor. Zhao'nun Çin hakkında verdiği demeçler aynı zamanda The Eternals'ın Çin gişelerindeki geleceğini de belirsiz bir duruma düşürdü. Disney ve Marvel, dünyanın en büyük ikinci sinema pazar olan (pandemide birinci oldu) Çin'e büyük önem veriyor. Son olarak Endgame filmi Çin'de 630 milyon dolar hasılat yapmıştı. 

    Çin'in Oscar ödül törenini boykot etmesinin ikinci en büyük nedeni ise Do Not Split isimli kısa belgeselin adaylığı oldu. Norveçli film yapımcısı Anders Hammer tarafından hazırlanan belgeselde Hong Kong'taki Pekin-karşıtı protestolar ve Çin'in bölgede yükselen hakimiyeti ele alınıyordu. 



    https://deadline.com/2021/03/china-orders-media-downplay-oscars-coverage-chloe-zhao-hong-kong-doc-noms-1234716346/
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D dreamblue35 (yunus aydemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    yav çin gibi korsan içerik tüketen bir ülke daha söyler misiniz? boykot ederler torrent dan indirirler bu kadar basit...
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    3 3erkay98 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bebek gibiler her şeyi boykot ediyorlar
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika yada avrupa icin olsaydi aynisi devlet yerine protestolar halk tarafindan yapilirdi. Oyle olunca da batili hukumetler baskici gorunmekten siyriliyor. Bizdeyse bati *icsa yiyecek insanlar var..
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    White Water 6 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    İnsan herkesi kendi gibi düşünürmüş. Gidip Çinli komunist kakası yiyeceksen seni tutan yok ama ülkenin demoktratlarını karıştırma. Çin'i Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırımı bile bile savunman, tezatlar düğümü olduğunu bir daha gösteriyor.
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