Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi

Eğlence dünyasının en çok takip edilen ödül törenlerinden olan Oscar Akademi Ödülleri'ne Çin hükümetinden boykot geldi. Bloomberg ve Deadline'da yer alan haberlere göre, Nomadland yönetmeni Chloé Zhao'nun ve Hong Kong protestolarını ele alan kısa belgeselin adaylıkları nedeniyle Çin devleti yerel medyaya "ödül törenini yayınlamayın" emri gönderdi.

6 farklı dalda Oscar'a aday gösterilen Nomadland filminin yönetmeni olan Chloé Zhao, son yılların yükselen film yapımcılarından birisi olarak dikkat çekiyor. Ancak Zhao'nun 2013 yılında verdiği bir röportajda Çin'le ilgili kullandığı bazı ifadeler, son dönemlerde bir anda tartışmalı bir kişiliğe dönüşmesine neden oldu. Kendisi de Pekin doğumlu olan Zhao, söz konusu röportajda Çin için "her yerin yalanlarla dolu olduğu bir yer" ifadelerini kullanmıştı.

Chloé Zhao ayrıca şu anda Marvel'ın yeni filmi olan The Eternals'ın da yönetmen koltuğunda oturuyor. Zhao'nun Çin hakkında verdiği demeçler aynı zamanda The Eternals'ın Çin gişelerindeki geleceğini de belirsiz bir duruma düşürdü. Disney ve Marvel, dünyanın en büyük ikinci sinema pazar olan (pandemide birinci oldu) Çin'e büyük önem veriyor. Son olarak Endgame filmi Çin'de 630 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Çin'in Oscar ödül törenini boykot etmesinin ikinci en büyük nedeni ise Do Not Split isimli kısa belgeselin adaylığı oldu. Norveçli film yapımcısı Anders Hammer tarafından hazırlanan belgeselde Hong Kong'taki Pekin-karşıtı protestolar ve Çin'in bölgede yükselen hakimiyeti ele alınıyordu.

https://deadline.com/2021/03/china-orders-media-downplay-oscars-coverage-chloe-zhao-hong-kong-doc-noms-1234716346/

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