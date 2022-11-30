Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Antartika'nın bozulmadığı düşünülen sularında mikroplastikler keşfedildi

    İnsanlardan neredeyse izole edilmiş olan Antartika'nın dünya üzerinde kirlenmediği düşünülen tek yerdi. Ancak yakın bir zamanda yapılan bir araştırma, Antartika'nınularında mikroplastikler keşfetti.
    Oy Ver
    Antartika sularında mikroplastikler keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Antarktika'nın aşırı iklimi, genel olarak insan varlığının olmaması ve yerleşim alanlarına olan uzaklığından dolayı insan etkisinden nispeten daha uzak olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki, bu düşünce sanıldığı kadar doğru değil. Bir Antarktika araştırma gezisi, kıtanın suyunda, havasında ve tortusunda mikroplastikler buldu ve bu da beklenenden çok daha yüksek bir kirlilik seviyesi olduğunu göstermekte.

    Mikroplastiklerin çoğunluğunu sentetik tekstil ürünleri oluşturuyor

    Okyanus araştırma girişimi olan Nekton, Antarktika'nın en uzak bölgelerinden biri olan Weddell Denizi'ndeki mikroplastik kirliliğini incelemek için Oxford Üniversitesi'ndeki adli tıp bilim insanlarıyla ortaklık kurdu. 2019'daki bir keşif gezisi sırasında bilim adamları, Weddell Denizi'nin havası, yer altı deniz suyu, deniz buzu ve bentik (su altı) tortu örneklerini topladı. 

    Antartika sularında mikroplastikler keşfedildi Tam Boyutta Gör

    Ekip, topladığı 82 numunenin her birini mikroplastikler açısından incelemek için polarize bir ışık mikroskobu kullandı. Her bir numune, bir çeşit mikroplastik kirlilik içeriyordu. Sentetik tekstillerin üretiminde en sık kullanılan polyester elyaflar, numunelerin yüzde 60'ında bulunarak açık ara en yaygın olanıydı.

    Diğer kirleticilerin çoğunun, değişen şekil ve renklerde naylon, polipropilen ve akrilik parçaları olduğu belirlendi. Ekip, bunların bir kısmının yakındaki araştırma gemilerinden veya komşu Scotia Denizi'ndeki filolar tarafından kullanılan olta takımlarından kaynaklandığına inansa da, çoğu mikroplastiğin rüzgar yoluyla geldiği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    Mohi 11 saat önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 17 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız