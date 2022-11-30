Antartika'nın bozulmadığı düşünülen sularında mikroplastikler keşfedildi

Mikroplastiklerin çoğunluğunu sentetik tekstil ürünleri oluşturuyor
Okyanus araştırma girişimi olan Nekton, Antarktika'nın en uzak bölgelerinden biri olan Weddell Denizi'ndeki mikroplastik kirliliğini incelemek için Oxford Üniversitesi'ndeki adli tıp bilim insanlarıyla ortaklık kurdu. 2019'daki bir keşif gezisi sırasında bilim adamları, Weddell Denizi'nin havası, yer altı deniz suyu, deniz buzu ve bentik (su altı) tortu örneklerini topladı.
Ekip, topladığı 82 numunenin her birini mikroplastikler açısından incelemek için polarize bir ışık mikroskobu kullandı. Her bir numune, bir çeşit mikroplastik kirlilik içeriyordu. Sentetik tekstillerin üretiminde en sık kullanılan polyester elyaflar, numunelerin yüzde 60'ında bulunarak açık ara en yaygın olanıydı.
Diğer kirleticilerin çoğunun, değişen şekil ve renklerde naylon, polipropilen ve akrilik parçaları olduğu belirlendi. Ekip, bunların bir kısmının yakındaki araştırma gemilerinden veya komşu Scotia Denizi'ndeki filolar tarafından kullanılan olta takımlarından kaynaklandığına inansa da, çoğu mikroplastiğin rüzgar yoluyla geldiği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam