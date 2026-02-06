Giriş
    Anthropic’in reklamları Sam Altman’ı kızdırdı

    Anthropic’in Super Bowl’da yayınladığı Claude reklamları OpenAI CEO’su Sam Altman’ı kızdırdı. Altman, reklamları “dürüst olmayan” ve ChatGPT’yi yanlış yansıtan bir hamle olarak nitelendirdi.

    Anthropic’in reklamları Sam Altman’ı kızdırdı Tam Boyutta Gör

    Anthropic’in Super Bowl sırasında yayınladığı ve OpenAI’ı dolaylı biçimde hedef alan reklamlar, yapay zeka dünyasında beklenmedik bir polemiği tetikledi. Reklamları izledikten sonra sosyal medyada açıklama yapan OpenAI CEO’su Sam Altman, Anthropic’in yaklaşımını açık şekilde eleştirerek şirketi “dürüst olmamakla” ve hatta “otoriter” davranmakla suçladı.

    ChatGPT’ye gönderme var

    Anthropic’in yayınladığı dört reklamdan biri, ekrana büyük harflerle yansıtılan “BETRAYAL” ifadesiyle başlıyor. Reklamda, annesiyle nasıl konuşması gerektiğini soran bir kullanıcının, ChatGPT’yi andıran bir sohbet botundan klasik tavsiyeler aldıktan sonra sohbetin aniden kurgusal bir flört sitesinin tanıtımına dönmesi dikkat çekiyor.

    Bir diğer reklamda ise fiziksel görünümüyle ilgili tavsiye isteyen genç bir kullanıcının, sohbetin sonunda boy uzatan tabanlık reklamıyla karşılaşması konu ediliyor. Bu anlatım dili, OpenAI’ın kısa süre önce ChatGPT’nin ücretsiz sürümüne reklam eklemeyi planladığını açıklamasının hemen ardından gelmesiyle birlikte, doğrudan OpenAI kullanıcılarını hedef alan bir mesaj olarak yorumlandı. Anthropic, her reklam filminde kendi platformu Claude’un reklamsız olacağını vurguladı.

    Altman’dan sert açıklama

    Reklamların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Sam Altman, X platformunda yaptığı paylaşımda bunları izlerken güldüğünü kabul etti. Ancak bu kısa söylemin ardından Altman, oldukça uzun ve sert bir açıklama yayınladı. Açıklamasında Anthropic’in reklamlarını yanıltıcı olarak nitelendiren Altman, ChatGPT’de planlanan reklam modelinin asla bu şekilde çalışmayacağını savundu.

    Altman, “Anthropic'in tarif ettiği şekilde asla reklam yayınlamayacağımız açık. Aptal değiliz ve kullanıcılarımızın bunu reddedeceğini biliyoruz” dedi.

    Nitekim OpenAI da reklamların ayrı, etiketli olacağını ve sohbeti asla etkilemeyeceğini açıklamıştı. Buna karşın OpenAI’ın kendi blogunda yer alan bir detay, Anthropic reklamlarının temel iddiasını tamamen boşa çıkarmıyor. Şirket, mevcut sohbet bağlamına uygun sponsorlu ürün veya hizmetler için, yanıtların alt kısmında reklam testleri yapmayı planladığını açıkça belirtmişti. Anthropic’in reklamları da tam olarak bu noktayı eleştiriyor.

    Altman açıklamasında, Anthropic’in Claude’u zenginlere yönelik pahalı bir ürün olarak konumlandırdığını ve OpenAI’ın amacının yapay zekayı abonelik ücreti ödeyemeyen milyarlarca insana ulaştırmak olduğunu savundu. Ancak iki şirketin abonelik yapılarına bakıldığında tablo o kadar da farklı değil. Claude’un ücretsiz sürümünün yanı sıra 17, 100 ve 200 dolarlık planları bulunurken, ChatGPT’de de 8, 20 ve 200 dolarlık ücretli katmanlar yer alıyor.

    Altman’ın en sert çıkışı ise Anthropic’in yapay zeka kullanımını sıkı kurallarla sınırladığı yönündeydi. Claude Code’un bazı şirketler tarafından kullanılmasının engellendiğini ve Anthropic’in kullanıcıların yapay zekayı nasıl kullanacağına fazla müdahale ettiğini öne süren Altman, şirketi “otoriter” olmakla itham etti.

