Anthropic Mythos korkulan dönemi başlattı: Tüm büyük sistemlerde açık buldu!

Mythos’un ilk kullanım alanı Anthropic’in duyurduğu Project Glasswing adlı yeni güvenlik girişimi oldu. Bu program kapsamında 12 partner kuruluş, modeli “savunma amaçlı güvenlik çalışmaları” için devreye alacak. Amazon, Apple, Google, Nvidia, Microsoft, Cisco, CrowdStrike ve Linux Foundation gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu bu kuruluşlar sistemi kritik yazılımların güvenliğini artırmak için kullanacak.
Anthropic’e göre Mythos, yalnızca güvenlik açıklarını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu açıkları istismar edebilecek yöntemler de geliştirebiliyor.
Yanlış ellerde yıkıcı olabilir
Yetenekleriyle öne çıkıyor
Her ne kadar ön izleme süreci oldukça sınırlı tutulsa da toplamda 40 farklı kuruluşun Mythos’a erişim sağlayacağı ifade ediliyor. Bu kuruluşların elde edeceği deneyimlerin ilerleyen dönemde teknoloji ekosistemiyle paylaşılması planlanıyor. Ancak modelin genel kullanıma açılması şimdilik gündemde değil.
Anthropic, Mythos’un kullanım alanlarıyla ilgili olarak federal yetkililerle görüşmeler yürüttüğünü de açıkladı. Ancak bu temasların şirket ile ABD yönetimi arasında devam eden hukuki süreç nedeniyle karmaşık bir zeminde ilerlediği değerlendiriliyor. Pentagon’un, Anthropic’i tedarik zinciri riski olarak sınıflandırmasının arkasında, şirketin ABD vatandaşlarına yönelik otonom hedefleme veya gözetim sistemlerine izin vermemesi bulunuyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz