AOC, yeni 4K oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör AOC’nin oyunculara yönelik tasarlanan yeni monitörü AGON Q24G2A/BK, 1440p çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1ms yanıt süresi sunan 23.8 inç IPS panele sahip. 1080p oyun monitörlerine kıyasla daha yüksek ppi (123 ppi) değerine sahip.

AGON by AOC, gaming monitör pazarında liderliğini sürdürüyor 2 hf. önce eklendi

AOC AGON Q24G2A/BK oyun monitörü özellikleri

AOC, oyun deneyimini daha da geliştirmek için, görüntü yırtılmasını en aza indiren AMD FreeSync Premium teknolojisi eklemiş. Monitör, maksimum 350 nit parlaklık, 1.000:1 kontrast oranı, Adobe RGB ve DCI-P3 renk alanlarının %80'ini kaplayarak oyunlarda canlı ve doğru renkler sağlıyor. Monitör, üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla en üst seviyede ekran alanı sunuyor. Monitörde stereo 2w hoparlörlerin bulunduğunu da belirtelim.

Monitör, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 video çıkışları dahil çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Monitör, 144Hz yenileme hızını HDMI ile bağlandığında sağlıyor. VESA duvar montaj aparatlarına (100 x 100 mm) ve 3,5 mm ses girişine sahip. Ayarlanabilir standla gelen monitör, G-Menu programı, ekrandaki menü kontrollerine ihtiyaç duymadan parlaklık ve diğer ayarların yapılmasını kolaylaştırıyor.

AOC AGON Q24G2A/BK oyuncu monitörü fiyatı

AGON Q24G2A/BK, bu ayın sonlarında Avrupa'da 249 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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