194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz oyun kampanyalarında şimdi de Amazon Prime'dan güzel bir haber geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 194 TL değerinde olan tam beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

Prime Gaming'in bu ayki oyunlarında farklı türlerden epey enteresan oyunlar yer alıyor. Örneğin 39 TL değerindeki A Knight's Quest, Zelda benzeri bir aksiyon macera oyun olarak dikkat çekiyor. DLC'leri ile birlikte 68 TL değerinde olan Victro Vran ise Diablo benzeri izometrik bir ARPG oyunu. Diğer taraftan Aurion: Legacy of the Kori-Odan ise el çizimi görselliğiyle dikkat çeken hızlı aksiyonlu 2D bir oyun.

İlginizi Çekebilir

50 TL değerindeki The Occupation, Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Prime Gaming'te hemen her hafta yeni ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Dağıtılan oyunlar genel anlamıyla bağımsız ve düşük bütçeli yapımlar. Ancak yine de bu ayın beş oyunu Prime Gaming için epey iyi olmuş diyebiliriz. Prime Gaming bu ay beklentilerin üzerinde oyunlar dağıtmış.

Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Bu beş oyun haricinde The Occupation, Layers of Fear ve Kona gibi oyunlar da şu anda ücretsiz.

Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada. Aşağıda bu ayın oyunları için Steam linklerini verdik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.