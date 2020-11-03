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    194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Prime Gaming üyelerine şu anda toplam değeri 194 TL olan beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.
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    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında şimdi de Amazon Prime'dan güzel bir haber geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 194 TL değerinde olan tam beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

    Prime Gaming'in bu ayki oyunlarında farklı türlerden epey enteresan oyunlar yer alıyor. Örneğin 39 TL değerindeki A Knight's Quest, Zelda benzeri bir aksiyon macera oyun olarak dikkat çekiyor. DLC'leri ile birlikte 68 TL değerinde olan Victro Vran ise Diablo benzeri izometrik bir ARPG oyunu. Diğer taraftan Aurion: Legacy of the Kori-Odan ise el çizimi görselliğiyle dikkat çeken hızlı aksiyonlu 2D bir oyun.

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    Prime Gaming'te hemen her hafta yeni ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Dağıtılan oyunlar genel anlamıyla bağımsız ve düşük bütçeli yapımlar. Ancak yine de bu ayın beş oyunu Prime Gaming için epey iyi olmuş diyebiliriz. Prime Gaming bu ay beklentilerin üzerinde oyunlar dağıtmış. 

    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Bu beş oyun haricinde The OccupationLayers of Fear ve Kona gibi oyunlar da şu anda ücretsiz.

    Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada. Aşağıda bu ayın oyunları için Steam linklerini verdik.



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    ilkerinanç

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    30 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    47 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
    Yanıtla +29
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    TITAN (S K) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ALAYI ÇÖP RDR2 NERDE
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    balcis 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    samurai shodown falan da vardı bende, claim dedim. nedir ne değildir bakarız.
    Yanıtla
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Musluman terorist vurgusu icin cekilen prime originals filmi 7500 yuzunden tum uyeliklerimi sonlandirip hesaplarimi sildim. Cok alcak ve hainsin Amazon
    1 Yanıt Yanıtla
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    kingofbet (Utku Özay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Ahahahah amazonun da cok seyindeydi
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    Shelby_34 (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Playstation vermiyor oyunu, paylaştığı video playstation’un videosu. Her ücretsiz oyun paylaşımında aynı şeyi yapıyorlar
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    tabu68 (ramazan cosar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oynayabilecek bir oyun dahi yok gibi duruyor
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    001ATB (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rdr2 yi bedava bekleyen kafa da ne bileyim...
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    a knights quest i oynadım, oynanabilir oyun,
    RDR 2 de beklememek lazım, daha 1 yıl olmadı çıkalı,
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    AnonymousHRO 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Jeff Bezos sağolsun
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    Imarex (Imarex ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunlar eh işte bana hitap etmiyorlar RDR2 ile büyük bir başlangıç yapabilirdi
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    BoranFowler (Boran Güler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o kadar da çöp değil bir iki tanesine göz attım güzel oyunlara benziyor
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tamam bir Epic değil ama Prime başlangıcı diyelim
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