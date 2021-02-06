Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, birkaç ay içerisinde mobil cihazlara gelebilir.

İlginizi Çekebilir

Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor

Ayrıca Bkz. "Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında"

Daha önce birçok bilgiyi önceden aktaran güvenilir analist Daniel Ahmad, Apex Legends ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Söylediğine göre Apex Legends önümüzdeki 3, 4 ay içerisinde mobil cihazlara gelecek. Hatta diğer bölgeler için çıkış yapmadan önce Çin'de çıkış yapacak ve denenecek.

Apex Legends'ın mobil versiyonu normalde 2020'nin son aylarında çıkması bekleniyordu ancak ne yazık ki ertelendi. Ertelenmesinden bu yana da resmi bir açıklama gelmedi.

Daniel Ahmad'ın dediğine göre Apex Legends'ı 2021'in ilkbahar aylarında mobil cihazlarda görebiliriz. Oyunun Nintendo Switch versiyonu da yine bu yıl içerisinde yayınlanacak.

https://www.pocketgamer.com/articles/085640/apex-legends-mobile-ports-could-be-coming-as-soon-as-q2-2021-will-soft-launch-in-china-first/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.