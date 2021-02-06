Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir

    Electornic Arts'ın popüler çevrimiçi oyunu Apex Legends, 2021'in ilkbahar döneminde mobil cihazlar için yayınlanacak gibi duruyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Şubat 2021, 10:00 (1 hf.)
    3,4b
    1
    4
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, birkaç ay içerisinde mobil cihazlara gelebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor

    Ayrıca Bkz. "Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında"

    Daha önce birçok bilgiyi önceden aktaran güvenilir analist Daniel Ahmad, Apex Legends ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Söylediğine göre Apex Legends önümüzdeki 3, 4 ay içerisinde mobil cihazlara gelecek. Hatta diğer bölgeler için çıkış yapmadan önce Çin'de çıkış yapacak ve denenecek. 

    Apex Legends'ın mobil versiyonu normalde 2020'nin son aylarında çıkması bekleniyordu ancak ne yazık ki ertelendi. Ertelenmesinden bu yana da resmi bir açıklama gelmedi. 

    Daniel Ahmad'ın dediğine göre Apex Legends'ı 2021'in ilkbahar aylarında mobil cihazlarda görebiliriz. Oyunun Nintendo Switch versiyonu da yine bu yıl içerisinde yayınlanacak. 



    https://www.pocketgamer.com/articles/085640/apex-legends-mobile-ports-could-be-coming-as-soon-as-q2-2021-will-soft-launch-in-china-first/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sunucuları düzeltsinler ilk önce
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Switch versiyonu yalnız bu yıl içerisinde değil direkt 3 Mart' ta yayınlanıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk çıktığında çok güzeldi sonra hileler sağolsun. Telefonda denemek isterim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oo artık telefonumda da kanser olabilirim nice
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın 1 hf. Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek 1 hf. Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor 1 hf. Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir 1 hf. Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak 1 hf. GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor! 1 hf. Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı 1 hf. Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı 1 hf. Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir 1 hf. Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası 1 hf. Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri 1 hf. Yapay aorta geliştirildi 1 hf. Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi 1 hf. Samsung yeniden NXP’nin peşinde 1 hf. 2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı 1 hf. Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü 1 hf. Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi 1 hf. Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor 1 hf. Samsung yeni ABD tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi muafiyeti elde edebilir 1 hf. Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir Sonraki Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var 1 hf. Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak? 1 hf. ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor 1 hf. MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı 1 hf. Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip 1 hf. Nissan, büyük SUV modeli Pathfinder'ı yeniledi 1 hf. Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor 1 hf. Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında 1 hf. ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor 1 hf. Qualcomm yonga sıkıntısı yaşıyor 1 hf. Marvel filmi Eternal'ın yönetmeninden bilim kurgu-vahşi batı temalı bir Dracula filmi geliyor 1 hf. Haftalık Film Önerisi 12: The Endless 1 hf. 198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Instagram, hikayeler bölümüne TikTok tarzı gezinme yöntemini getirecek 1 hf. Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü 1 hf. Amazon, Los Angeles'ta elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı 1 hf. Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor 1 hf. Razer’dan şık ve RGB aydınlatmalı Thunderbolt 4 kutusu 1 hf. En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız