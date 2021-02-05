Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında

Tam Boyutta Gör

1994 yılında yayınlanan ilk oyun ile birlikte hayatımıza giren ve bugüne kadar oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Warcraft, mobil cihazlara geliyor. Hatta birkaç farklı oyun ile birlikte.

İlginizi Çekebilir

Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak

Ayrıca Bkz. "Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak"

Blizzard dün akşam saatlerinde bir mali kazanç görüşmesi düzenledi ve orada gelecekte çıkacak olan bazı oyunlarına dair bilgiler verdi. Bilgiler arasında en dikkat çekenlerden biri de Warcraft ile ilgili yapılan açıklamaydı. Şirket CEO'su Bobby Kotick'in söylediğine göre oynaması ücretsiz olacak birçok Warcraft oyunu şu anda geliştirme aşamasında. Ne yazık ki kaç farklı oyun olduğu, oyunların nasıl olacağı ve bunun gibi diğer detaylar belli değil.

Activision-Blizzard'ın tüm oyun serilerini mobil cihazlara getirmek istediği zaten geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Şu anda geliştirildiği bilinen ve bu yıl yayınlanma ihtimali olan Diablo Immortal isimli bir oyun bulunuyor. Son açıklamayla Warcraft oyunları olduğunu da öğrendik.

Büyük ihtimalle bu duyurular henüz başlangıç. İleride birçok Blizzard oyununu mobil cihazlarda göreceğiz. Yine de Diablo Immortal'ın başarısı veya başarısızlığı gelecek planlarında etkili olacaktır.

https://www.ign.com/articles/blizzard-multiple-warcraft-mobile-games-free-to-play

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.