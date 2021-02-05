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    Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında

    Blizzard'ın ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan Warcraft'ın birden fazla oynaması ücretsiz mobil oyunu şu anda geliştirme aşamasında.
    05 Şubat 2021, 23:30 (1 hf.)
    2,9b
    1
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında
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    1994 yılında yayınlanan ilk oyun ile birlikte hayatımıza giren ve bugüne kadar oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Warcraft, mobil cihazlara geliyor. Hatta birkaç farklı oyun ile birlikte.

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    Blizzard dün akşam saatlerinde bir mali kazanç görüşmesi düzenledi ve orada gelecekte çıkacak olan bazı oyunlarına dair bilgiler verdi. Bilgiler arasında en dikkat çekenlerden biri de Warcraft ile ilgili yapılan açıklamaydı. Şirket CEO'su Bobby Kotick'in söylediğine göre oynaması ücretsiz olacak birçok Warcraft oyunu şu anda geliştirme aşamasında. Ne yazık ki kaç farklı oyun olduğu, oyunların nasıl olacağı ve bunun gibi diğer detaylar belli değil. 

    Activision-Blizzard'ın tüm oyun serilerini mobil cihazlara getirmek istediği zaten geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Şu anda geliştirildiği bilinen ve bu yıl yayınlanma ihtimali olan Diablo Immortal isimli bir oyun bulunuyor. Son açıklamayla Warcraft oyunları olduğunu da öğrendik. 

    Büyük ihtimalle bu duyurular henüz başlangıç. İleride birçok Blizzard oyununu mobil cihazlarda göreceğiz. Yine de Diablo Immortal'ın başarısı veya başarısızlığı gelecek planlarında etkili olacaktır.



    https://www.ign.com/articles/blizzard-multiple-warcraft-mobile-games-free-to-play Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Warcraft evreninde geçen sağlam bir RPG yapsalar ya.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Blizzard yaparsa oynanır bence başarısız oyunu yok sabirsizlikla bekliyoruz
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    fukarakoala 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2004 den beri wow oynayan birisi olarak telefonda başarılı olabileceği kuşkulu

    Diabloyu severek oynayan birisi olarak konsolda daha rahat geliyor bana
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    Thrashbringer 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eksik olsun. Önce beş para etmez companionu adam etsinler.
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    okayynn (Okan Ü.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    valla ben hala warcraft 3'ü oynuyorum online olarak xD hatta ranked sistemi mevcut.Stratejiyi telefona getirmek zor olur biraz ama Dota 1 gelirse şaşırmayın mobile olarak :)
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    O Outrageous2344 (on ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Diablo immortali 2018 de duyurdular hala çıkacak 😄 bu oyunlarda heralde 2030u bulur . Bunlar mobil oyunu bile 4 yılda anca cikariyor teee Allahım ya
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    mczaga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Blizzcon online 'da görürüz bakalım neymiş bunlar
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