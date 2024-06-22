Apple Intelligence Avrupa’da duvara tosladı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bugüne kadar yaptığı en büyük yapay zekâ hamlesi olarak gösterilen Apple Intelligence, büyük karışıklıklara sebep olacak gibi görünüyor. Avrupa Birliği’nin dijital pazar düzenlemeleri Apple Intelligence paketinin yayınlanmasını engelliyor.

Apple Intelligence risk oluşturuyor

Apple tarafından yapılan açıklamada Dijital Pazar Yasası nedeniyle Apple Intelligence, macOS Sequa iPhone yansıtma özelliği ve SharePlay ekran paylaşımının bu yıl Avrupa’da kullanıma sunulmayacağı belirtildi.

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Yasaya göre bir firmanın uygulamaları arasında ortaklıklar varsa bunun kullanıcı gizliliğini ihlal etmemesi gerekiyor. iOS 18 ile sunulan önemli özellikler bu kuralın dışına çıktığı için Apple riske girmek istemiyor. Firmanın bu özellikleri nasıl optimize edeceği merak konusu.

Geçmiş aylarda bu yasa nedeniyle Apple ana ekrana web uygulamalarının widget’larını eklemeyi iptal etmiş, Google da wearOS işletim sistemindeki üçüncü taraf saat temalarını akıllı saatlerden kaldırmıştı.

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Apple yapay zekâsı Avrupa’ya ulaşamadı