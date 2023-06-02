App Store’un geliştiricilere ne kadar kazandırdığı belli oldu: Çoğu şirketi katlıyor!

App Store para basıyor
2022 yılındaki 1.1 trilyonluk gelirin 910 milyar dolarının fiziksel ürün ve hizmet satışlarından, 109 milyar dolarının uygulama içi reklamlardan ve 104 milyar dolarının dijital ürün ve hizmetlerden geldiği belirtiliyor. Apple, 2022 yılında satışların bir önceki yıla göre %29 oranında arttığını belirtiyor. Şirket, bu büyüme oranının "dinamizm, yenilikçilik ve rekabetle dolu gelişen bir pazar" için olumlu bir gösterge olduğunu söylüyor.
Mağaza büyüme devam ediyor
Araştırmaya göre, 2022 yılında kurumsal uygulamalar en hızlı büyüyen dijital ürün ve hizmet kategorilerinden biri olurken, dijital ürünlerde en yüksek büyüme giderek daha popüler hale gelen eğlence uygulamalarında yaşandı.
App Store on beş yaşına girerken Apple, iOS geliştiricilerinin 2008'den 2022'ye kadar 320 milyar dolardan fazla para kazandığını söylüyor. iOS kullanıcıları aynı zaman diliminde 370 milyardan fazla kez uygulama indirdi ve uygulama mağazasında şu anda yaklaşık 1,8 milyon uygulama bulunuyor.Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/05/developers-generated-one-point-one-trillion-in-the-app-store-ecosystem-in-2022/ https://www.techspot.com/news/98905-apple-app-store-11-trillion-business.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)