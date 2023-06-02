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    App Store’un geliştiricilere ne kadar kazandırdığı belli oldu: Çoğu şirketi katlıyor!

    App Store, dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler için büyüyen fırsatlara sahip esnek bir uygulama ekosistemi konumunda. Apple’a göre ise burası para basma makinesi. Peki değeri ne kadar?
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    App Store’un geliştiricilere ne kadar kazandırdığı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da kısa süre önce onaylanan Dijital Pazar Yasası ile ilgili artan sorunlara rağmen Apple, uygulama mağazası işini sağlıklı ve her zaman büyüyen bir mecra olarak tutmayı başarıyor. Analysis Group tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırmada App Store’un geliştiricilere  ne kadar kazandırdığından bahsediliyor. Paylaşılan rakamlar ise çoğu firmanın gelirinden fazla.

    App Store para basıyor

    App Store’un geliştiricilere ne kadar kazandırdığı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Analysis Group’a göre Apple'ın tüm App Store ekosistemi yalnızca 2022 yılında 1,1 trilyon dolarlık değer yarattı. Apple, bu rakamlarla birlikte uygulama mağazasının dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler için "inanılmaz bir fırsat alanı" olduğunu vurguluyor. Firmaya göre satışların yüzde 90'ından fazlası hiçbir komisyon ödenmeden yalnızca geliştiricilere gidiyor.

    2022 yılındaki 1.1 trilyonluk gelirin 910 milyar dolarının fiziksel ürün ve hizmet satışlarından, 109 milyar dolarının uygulama içi reklamlardan ve 104 milyar dolarının dijital ürün ve hizmetlerden geldiği belirtiliyor. Apple, 2022 yılında satışların bir önceki yıla göre %29 oranında arttığını belirtiyor. Şirket, bu büyüme oranının "dinamizm, yenilikçilik ve rekabetle dolu gelişen bir pazar" için olumlu bir gösterge olduğunu söylüyor.

    Mağaza büyüme devam ediyor

    App Store’un geliştiricilere ne kadar kazandırdığı belli oldu Tam Boyutta Gör
    ABD’de 2019’dan bu yana satışlar yüzde 80 artarken Avrupa’da ise satışlarda ortalama yüzde 116’lık bir artış görüldü. Analysis'in çalışması ayrıca turizm satışları (%84) ve araç çağırma uygulamaları (%45) için "önemli" bir artışla en popüler (ve büyüyen) uygulama kategorilerini de vurguluyor. Teslimat, gıda ve market satışlarında da üstel büyümelerin olduğu belirtiliyor.

    Araştırmaya göre, 2022 yılında kurumsal uygulamalar en hızlı büyüyen dijital ürün ve hizmet kategorilerinden biri olurken, dijital ürünlerde en yüksek büyüme giderek daha popüler hale gelen eğlence uygulamalarında yaşandı.

    App Store on beş yaşına girerken Apple, iOS geliştiricilerinin 2008'den 2022'ye kadar 320 milyar dolardan fazla para kazandığını söylüyor. iOS kullanıcıları aynı zaman diliminde 370 milyardan fazla kez uygulama indirdi ve uygulama mağazasında şu anda yaklaşık 1,8 milyon uygulama bulunuyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/05/developers-generated-one-point-one-trillion-in-the-app-store-ecosystem-in-2022/ https://www.techspot.com/news/98905-apple-app-store-11-trillion-business.html
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