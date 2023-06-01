Android kullanıcıları neden iPhone'a geçiyor?

Android'den iPhone'a geçiş nedenleri
En son veriler, Android kullanıcılarının iOS’a geçmelerinin ardındaki çeşitli faktörleri açığa çıkarıyor. İşte Android'den iPhone'a geçme nedenleri:
- Önceki telefonda yaşanan sorunlar
- Geniş aksesuar seçenekleri
- Daha sezgisel kullanıcı arayüzü
- Maliyet
- Çevresel faktör
iPhone alıcılarının yarısından fazlası, önceki telefonlarında yaşadıkları sorundan bahsetti. Bağlantı sorunları, pil ömrü ve başka önemli cihaz işlevlerinde yaşadıkları sorunları neden olarak gösterdi.
Android’den iPhone’a geçiş yapanların %26’sı, yeni işletim sisteminin özelliklerinden veya iPhone’un donanımından etkilendiklerini belirtti.
iPhone’a geçenlerin küçük bir kısmı, yeni bir Android telefon almanın daha maliyetli olacağını düşünüyor. %6’lık bir kesim de aile ve arkadaşlarıyla aynı uygulamalara erişmek için iPhone’a geçtiklerini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)