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    Anlık Bildirim

    Android kullanıcıları neden iPhone'a geçiyor?

    Android'den iOS'a geçenlerin sayısı hızla artıyor. Peki, Android kullanıcıları neden iPhone'a geçme gereği duyuyor? İşte CIRP'ın güncel raporu:                  
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    android'den iphone'a geçiş nedenleri Tam Boyutta Gör
    Son on yılda Android kullanıcılarının iPhone’a geçişinde artan bir eğilim var. CIRP’ın Mayıs ayı raporuna göre, Android’den iOS’a geçiş %10 - %15 oranında arttı.

    Android'den iPhone'a geçiş nedenleri

    En son veriler, Android kullanıcılarının iOS’a geçmelerinin ardındaki çeşitli faktörleri açığa çıkarıyor. İşte Android'den iPhone'a geçme nedenleri:

    • Önceki telefonda yaşanan sorunlar
    • Geniş aksesuar seçenekleri
    • Daha sezgisel kullanıcı arayüzü
    • Maliyet
    • Çevresel faktör

    iPhone alıcılarının yarısından fazlası, önceki telefonlarında yaşadıkları sorundan bahsetti. Bağlantı sorunları, pil ömrü ve başka önemli cihaz işlevlerinde yaşadıkları sorunları neden olarak gösterdi.

    Android’den iPhone’a geçiş yapanların %26’sı, yeni işletim sisteminin özelliklerinden veya iPhone’un donanımından etkilendiklerini belirtti.

    iPhone’a geçenlerin küçük bir kısmı, yeni bir Android telefon almanın daha maliyetli olacağını düşünüyor. %6’lık bir kesim de aile ve arkadaşlarıyla aynı uygulamalara erişmek için iPhone’a geçtiklerini belirtti.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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