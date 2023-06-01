Android kullanıcıları neden iPhone'a geçiyor?

Tam Boyutta Gör Son on yılda Android kullanıcılarının iPhone’a geçişinde artan bir eğilim var. CIRP’ın Mayıs ayı raporuna göre, Android’den iOS’a geçiş %10 - %15 oranında arttı.

Android'den iPhone'a geçiş yapanların oranı giderek artıyor 1 hf. önce eklendi

Android'den iPhone'a geçiş nedenleri

En son veriler, Android kullanıcılarının iOS’a geçmelerinin ardındaki çeşitli faktörleri açığa çıkarıyor. İşte Android'den iPhone'a geçme nedenleri:

Önceki telefonda yaşanan sorunlar

Geniş aksesuar seçenekleri

Daha sezgisel kullanıcı arayüzü

Maliyet

Çevresel faktör

iPhone alıcılarının yarısından fazlası, önceki telefonlarında yaşadıkları sorundan bahsetti. Bağlantı sorunları, pil ömrü ve başka önemli cihaz işlevlerinde yaşadıkları sorunları neden olarak gösterdi.

Android’den iPhone’a geçiş yapanların %26’sı, yeni işletim sisteminin özelliklerinden veya iPhone’un donanımından etkilendiklerini belirtti.

iPhone’a geçenlerin küçük bir kısmı, yeni bir Android telefon almanın daha maliyetli olacağını düşünüyor. %6’lık bir kesim de aile ve arkadaşlarıyla aynı uygulamalara erişmek için iPhone’a geçtiklerini belirtti.

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