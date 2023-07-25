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    Apple GPT etkisi: Apple'ın piyasa değeri rekor tazeledi

    Apple GPT'ye yönelik iddiaların ardından Apple'da yüzler gülüyor. Cuppertino devinin piyasa değeri, Apple GPT sonrasında rekor tazeledi. 3,12 trilyon doları aştı.
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    Apple GPT etkisi: Apple'ın piyasa değeri rekor tazeledi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’nin başarısının ardından günümüzde üretken yapay zeka yatırımları büyük oranda hız kazandı. Öyle ki Google Bard ve Microsoft Bing Chat gibi isimlere ek olarak Apple'ın da bu rekabete dahil olacağını öğrendik. Bu gelişmenin ardından Apple'ın piyasaya değeri ise rekor tazeledi. İşte detaylar

    Apple GPT'nin ardından Apple hisseleri rekor tazeledi

    Önceki raporlara göre yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple, Haziran ayının sonunda tekrardan 3 trilyon dolar değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketi ünvanını korumuştu. Apple GPT'nin geliştirilmekte olduğu haberi ise, 71 milyar dolar artışla teknoloji devinin toplam piyasa değerinin 3,12 trilyon dolara çıkmasını sağladı. Apple hisseleri ise, yüzde 2,3 oranında artarak 198,23 dolara ulaştı.

    Apple, üretken yapay zeka araçları üzerinde çalıştığını henüz resmi olarak duyurmadı. Dolayısıyla, AppleGPT ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman, dahili testlerin an itibarıyla başladığını ve bu aracın ilk olarak müşteri hizmetlerine yardımcı olmak için kullanabileceğini belirtti.

    Ayrıca projenin başında Apple'ın Makine Öğrenimi yapay zeka başkanı John Giannandrea ve yazılım mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi'nin yer aldığı söyleniyor. Peki Apple GPT, Chat GPT'ye rakip olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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