Apple AirTag 2 geliyor! Üç kata kadar menzil ve daha fazlası

Takip menzili 3 kat artacak
Bloomberg’den Mark Gurman’a göre AirTag 2, Apple’ın iPhone 15 serisinde kullandığı ultra geniş bant (UWB) çipinin yeni bir versiyonuyla donatılacak. Bunun sonucunda da, cihazın takip menzilinin üç katına çıkması bekleniyor. Cihazın şu anki desteğinin 10 ila 30 metre civarında olduğunu ekleyelim. Dolayısıyla 30-90 metre arasında rakamlar görebiliriz.
Menzil artışının yanı sıra AirTag 2'nin kablosuz performansı ve güvenlik önlemlerinde önemli geliştirmeler sunacağı belirtiliyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AirTag hoparlörlerinin devre dışı bırakılarak kişilerin izlenmesi gibi sorunlar yaşanmıştı. Apple, yazılım güncellemeleri ile bu problemleri gidermeye çalışsa da, yeni nesil AirTag ile daha etkili çözümler getirmesi muhtemel.
Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, AirTag 2’nin seri üretimi 2024’ün dördüncü çeyreğinde başlayacak. Ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor ancak firmanın bahar ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması muhtemel. Ayrıca artan menzil gibi teknolojiler sonucunda mevcut nesle kıyasla daha yüksek bir fiyatla satışa çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor