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    Anlık Bildirim

    Apple AirTag 2 geliyor! Üç kata kadar menzil ve daha fazlası

    Apple’ın geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu eşya takip cihazı AirTag, çok yakında yenilenebilir. Apple AirTag 2'nin tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. 
    Apple AirTag 2 geliyor: Bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Apple, 2021 yılında piyasaya sürdüğü AirTag ile eşya takip cihazı pazarında önemli bir yer edindi. Ancak bu olurken sınırlı menzil ve bazı güvenlik sorunları halen çözülebilmiş değil. Şimdi yeni gelen bilgilere göre Apple, AirTag 2 özelinde hazırlıklara başladı önemli iyileştirmeler sunmayı hedefliyor. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili ilk bilgiler paylaşıldı.

    Takip menzili 3 kat artacak

    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre AirTag 2, Apple’ın iPhone 15 serisinde kullandığı ultra geniş bant (UWB) çipinin yeni bir versiyonuyla donatılacak. Bunun sonucunda da, cihazın takip menzilinin üç katına çıkması bekleniyor. Cihazın şu anki desteğinin 10 ila 30 metre civarında olduğunu ekleyelim. Dolayısıyla 30-90 metre arasında rakamlar görebiliriz.

    Menzil artışının yanı sıra AirTag 2'nin kablosuz performansı ve güvenlik önlemlerinde önemli geliştirmeler sunacağı belirtiliyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AirTag hoparlörlerinin devre dışı bırakılarak kişilerin izlenmesi gibi sorunlar yaşanmıştı. Apple, yazılım güncellemeleri ile bu problemleri gidermeye çalışsa da, yeni nesil AirTag ile daha etkili çözümler getirmesi muhtemel.

    Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, AirTag 2’nin seri üretimi 2024’ün dördüncü çeyreğinde başlayacak. Ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor ancak firmanın bahar ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması muhtemel. Ayrıca artan menzil gibi teknolojiler sonucunda mevcut nesle kıyasla daha yüksek bir fiyatla satışa çıkabilir. 

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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