Apple, 20 Ekim'de Mac'e dönüş yapıyor

En son 1 Eylül'de düzenlediği geleneksel etkinlikte yeni nesil iPod'ları tanıtan Apple; basına gönderdiği davetiye ile 20 Ekim'de özel bir etkinlik düzenleyeceğin duyurdu. Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinde düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak. Düzenlenecek olan etkinliğin ne ile ilgili olacağını davetiyedeki görsel ve yazı bizlere yeterince anlatıyor; aslan ve "Mac'e dönüş (Back to the Mac)...

Apple'ın gönderdiği davetiyede yer alan dönel elma logosunun arkasındaki "aslan" resmi; Apple'ın bu etkinlikte Mac OS X'in yeni sürümü; 10.7'i, büyük bir olasılıkla, tanıtacağı yorumunu yapmamızı sağlıyor. Büyük bir olasılıkla dememizin nedeniyse; Apple'ın Mac OS X ailesine, büyük kedilerin isimlerini vermesi. Örneğin Mac OS X'in son sürümü 10.6'da Apple; Snow Leopard yani Kar leoparı ismini kullanmıştı. Yeni Mac OS X 10.7 Lion'ın yanı sıra iLife '11 ve iWork '11 yazılımları da bu etkinlikte gün yüzüne çıkabilecek yenilikler arasında yer alıyor..

Diğer bir beklentiyse; dizüstü Mac'lerdeki donanımsal revizyon. Apple'ın her yılın Ekim ya da Kasım ayında dizüstü Mac ailesini güncellediğini gözönüne aldığımızda, "Mac'e dönüş" etkinliğinde de yeni dizüstü Mac'lerin gün yüzüne çıkması ihtimaller arasında görünüyor.