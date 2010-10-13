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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 20 Ekim'de Mac'e dönüş yapıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,9b
1
36
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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En son 1 Eylül'de düzenlediği geleneksel etkinlikte yeni nesil iPod'ları tanıtan Apple; basına gönderdiği davetiye ile 20 Ekim'de özel bir etkinlik düzenleyeceğin duyurdu. Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinde düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak. Düzenlenecek olan etkinliğin ne ile ilgili olacağını davetiyedeki görsel ve yazı bizlere yeterince anlatıyor; aslan ve "Mac'e dönüş (Back to the Mac)...

Apple'ın gönderdiği davetiyede yer alan dönel elma logosunun arkasındaki "aslan" resmi; Apple'ın bu etkinlikte Mac OS X'in yeni sürümü; 10.7'i, büyük bir olasılıkla, tanıtacağı yorumunu yapmamızı sağlıyor. Büyük bir olasılıkla dememizin nedeniyse; Apple'ın Mac OS X ailesine, büyük kedilerin isimlerini vermesi. Örneğin Mac OS X'in son sürümü 10.6'da Apple; Snow Leopard yani Kar leoparı ismini kullanmıştı. Yeni Mac OS X 10.7 Lion'ın yanı sıra iLife '11 ve iWork '11 yazılımları da bu etkinlikte gün yüzüne çıkabilecek yenilikler arasında yer alıyor..

Diğer bir beklentiyse; dizüstü Mac'lerdeki donanımsal revizyon. Apple'ın her yılın Ekim ya da Kasım ayında dizüstü Mac ailesini güncellediğini gözönüne aldığımızda, "Mac'e dönüş" etkinliğinde de yeni dizüstü Mac'lerin gün yüzüne çıkması ihtimaller arasında görünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
MacOSX Lion dan sonra MacEagleSLX gelcek:DKuşlara geçiş yapcak şahin, doğan, kartal^^
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KRML_KNN 8 yıl

DH Misafiri

MacOSX Lion dan sonra MacEagleSLX gelcek:DKuşlara geçiş yapcak şahin, doğan, kartal^^


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dreampowder 8 yıl

DH Misafiri
MacOSX Lion dan sonra MacEagleSLX gelcek:DKuşlara geçiş yapcak şahin, doğan, kartal^^

Yazan kisi bile yaptigi esprinin kötülûğünden utanip misafir hesabiyla msj atmis :))
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dievas 9 yıl
of abi daha dün yeni macbook pro 17'' siparişi verdim. Oldu mu bu haber şimdi :(
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ozturkmehmet 9 yıl
Kelime oyunu gibi bir şey bu birazda macle ilgilenelim mac'e dönelim bakalım gibi olabilir. ayrıca işletim sistemlerini tek çatı altında toplama durumu da olabilir iosmac lion 10.7 gibi
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makavel1 9 yıl
bu ne demek oluyor ben anlayamadım mac a dönüş yapıyor da ne demek ?
mac ı bırakmışmıydıki ?
yoksa uzun süredir ilgilenmiyormuydu ?
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monsieurje 9 yıl
yeni MacBook Pro'yu bekliyorum..umarım hayal kırıklığı yaşamaz hemen alırım..
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bilgehankalkan 9 yıl

makavel1

bu ne demek oluyor ben anlayamadım mac a dönüş yapıyor da ne demek ?
mac ı bırakmışmıydıki ?
yoksa uzun süredir ilgilenmiyormuydu ?


iPhone, iPad, iTunes 10, iPod derken Mac nerdeyse unutulup gitmişti sanırım Apple onu kastediyor.
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nurixY 9 yıl
umarım yeni nesil macnook air ları tanıtır...
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