Apple, Amazon ile iş birliği yaptı: Apple TV+ içerikleri Prime Video'ya geliyor

Ödüllü Apple TV+ yapımları Prime Video'ya geliyor
Apple Hizmetlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, “Apple TV+ ve dünyanın en büyük hikaye anlatıcılarının ödüllü dizi ve filmlerini mümkün olduğunca çok sayıda izleyiciye sunmak istiyoruz. Prime Video’nun artık Apple TV+ içeriklerini sunacak olmasından ve izleyicilere daha geniş izleme seçeneği sunacak olmasından heyecan duyuyoruz.”
Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizileri, çok sayıda Emmy Ödülü kazanan komedi Ted Lasso ve tarihi Oscar En İyi Film ödülü sahibi CODA dahil olmak üzere 516 ödül kazandı ve 2.308 ödül adaylığı aldı, almaya da devam ediyor. Apple TV+ içerikleri Prime Video’ya aylık 9.99 dolar ek ücretle gelecek ancak ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.