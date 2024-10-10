Apple, Amazon ile iş birliği yaptı: Apple TV+ içerikleri Prime Video'ya geliyor

Tam Boyutta Gör Amazon, Apple TV+ içeriklerinin Prime Video üzerinden sunulacağını ve ek 9.99 olarak fiyatlandırılacağını duyurdu. Prime Video üzerinden Apple TV+ abonesi olan Prime üyeleri Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale gibi premium içeriklerin yanı sıra Wolfs, The Instigators gibi küresel hit filmlere ve Major League Soccer ve Major League Baseball spor etkinliklerine erişebilecek.

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Ödüllü Apple TV+ yapımları Prime Video'ya geliyor

Apple Hizmetlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, “Apple TV+ ve dünyanın en büyük hikaye anlatıcılarının ödüllü dizi ve filmlerini mümkün olduğunca çok sayıda izleyiciye sunmak istiyoruz. Prime Video’nun artık Apple TV+ içeriklerini sunacak olmasından ve izleyicilere daha geniş izleme seçeneği sunacak olmasından heyecan duyuyoruz.”

Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizileri, çok sayıda Emmy Ödülü kazanan komedi Ted Lasso ve tarihi Oscar En İyi Film ödülü sahibi CODA dahil olmak üzere 516 ödül kazandı ve 2.308 ödül adaylığı aldı, almaya da devam ediyor. Apple TV+ içerikleri Prime Video’ya aylık 9.99 dolar ek ücretle gelecek ancak ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara sunulacak.

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Apple TV+ film ve dizileri Amazon Prime Video'ya geliyor