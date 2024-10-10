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    Anlık Bildirim

    Apple, Amazon ile iş birliği yaptı: Apple TV+ içerikleri Prime Video'ya geliyor

    Silikon vadisinin iki devi Apple ve Amazon, yayın alanında iş birliği yaptı. Bu ayın ilerleyen günlerinde Apple TV+ film ve dizileri Prime Video'ya gelecek ancak ek abonelik olarak sunulacak.
    apple tv+ film dizi amazon prime video Tam Boyutta Gör
    Amazon, Apple TV+ içeriklerinin Prime Video üzerinden sunulacağını ve ek 9.99 olarak fiyatlandırılacağını duyurdu. Prime Video üzerinden Apple TV+ abonesi olan Prime üyeleri Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale gibi premium içeriklerin yanı sıra Wolfs, The Instigators gibi küresel hit filmlere ve Major League Soccer ve Major League Baseball spor etkinliklerine erişebilecek.

    Ödüllü Apple TV+ yapımları Prime Video'ya geliyor

    Apple Hizmetlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, “Apple TV+ ve dünyanın en büyük hikaye anlatıcılarının ödüllü dizi ve filmlerini mümkün olduğunca çok sayıda izleyiciye sunmak istiyoruz. Prime Video’nun artık Apple TV+ içeriklerini sunacak olmasından ve izleyicilere daha geniş izleme seçeneği sunacak olmasından heyecan duyuyoruz.

    Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizileri, çok sayıda Emmy Ödülü kazanan komedi Ted Lasso ve tarihi Oscar En İyi Film ödülü sahibi CODA dahil olmak üzere 516 ödül kazandı ve 2.308 ödül adaylığı aldı, almaya da devam ediyor. Apple TV+ içerikleri Prime Video’ya aylık 9.99 dolar ek ücretle gelecek ancak ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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