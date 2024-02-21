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    Yeni iPad Pro ve iPad Air neredeyse hazır: İşte beklenenler

    Uzun süredir beklenen OLED iPad Pro ve 12.9 inçlik iPad Air modellerinden yeni ayrıntılar paylaşıldı. İşte her iki modelin sunacağı yenilikler ve daha fazlası...
    Yeni iPad Pro ve iPad Air neredeyse hazır: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. Ancak bu yılki güncellemeler her zamankinden daha anlamlı olacak gibi görünüyor. Öyle ki 2024 boyunca OLED iPad Pro modellerinden iPad mini 7'ye kadar çok sayıda yükseltme ile karşılaşacağız. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni iPad Pro ve iPad Air'ın ayrıntıları sızdırıldı.

    Yeni iPad Pro ve iPad Air neredeyse hazır: İşte beklenenler

    iPad Air 6'dan başlayacak olursak, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Son raporlar ise, tabletin ilk kez iki boyutta satışa çıkacağını gösteriyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacak .

    Diğer tarafta iPad Air serisinin tasarımı beş yılı aşkın süredir değişmedi ve beklentiler de yeni bir tasarıma geçiş yapılacağı yönünde. Buna göre 11 inç iPad Pro, mevcut modelin 247,6 x 178,5 x 5,9 mm ölçülerine kıyasla 249,7 x 177,5 x 5,1 mm ölçülerinde olacak. Bu yıl çıkacak olan 12.9 inç iPad Pro ise, aynı boyutlara sahip iPad Air'den hem daha ince hem de biraz daha uzun ve geniş (281,5 x 215,5 x 5 mm) olacak. 

    Mevcut modelin ise 280,6 x 214,9 x 6,4 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım. Bu, yeni nesil tabletin önemli ölçüde daha ince olacağını gösteriyor. Bunun en büyük nedeni ise Pro serisinin OLED ekranlara geçiyor olması.

    • 11 inç iPad Pro (mevcut): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm
    • 11 inç iPad Pro (yeni): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm
    • 12,9 inç iPad Pro (mevcut): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm
    • 12,9 inç iPad Pro (yeni): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm
    • 12,9 inç iPad Air (yeni): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm

    Bunun dışında yeni iPad Pro modellerinin M3 çipin yanı sıra OLED ekranlar ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca Apple, iPad Pro özelinde cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliği sunabilir. Yeni iPad Air ise, muhtemel olarak M1'den M2 veya M3 yonga setine yükseltilecek. 

    Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak sektör uzmanları önümüzdeki Mart ayında işaret ediyor. Hatta aksesuar üreticileri şimdiden bu iPad'ler için kılıf üretimini hızlandırmış durumda. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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