Yeni iPad Pro ve iPad Air neredeyse hazır: İşte beklenenler
iPad Air 6'dan başlayacak olursak, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Son raporlar ise, tabletin ilk kez iki boyutta satışa çıkacağını gösteriyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacak .
Diğer tarafta iPad Air serisinin tasarımı beş yılı aşkın süredir değişmedi ve beklentiler de yeni bir tasarıma geçiş yapılacağı yönünde. Buna göre 11 inç iPad Pro, mevcut modelin 247,6 x 178,5 x 5,9 mm ölçülerine kıyasla 249,7 x 177,5 x 5,1 mm ölçülerinde olacak. Bu yıl çıkacak olan 12.9 inç iPad Pro ise, aynı boyutlara sahip iPad Air'den hem daha ince hem de biraz daha uzun ve geniş (281,5 x 215,5 x 5 mm) olacak.
Mevcut modelin ise 280,6 x 214,9 x 6,4 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım. Bu, yeni nesil tabletin önemli ölçüde daha ince olacağını gösteriyor. Bunun en büyük nedeni ise Pro serisinin OLED ekranlara geçiyor olması.
- 11 inç iPad Pro (mevcut): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm
- 11 inç iPad Pro (yeni): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm
- 12,9 inç iPad Pro (mevcut): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm
- 12,9 inç iPad Pro (yeni): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm
- 12,9 inç iPad Air (yeni): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm
Bunun dışında yeni iPad Pro modellerinin M3 çipin yanı sıra OLED ekranlar ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca Apple, iPad Pro özelinde cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliği sunabilir. Yeni iPad Air ise, muhtemel olarak M1'den M2 veya M3 yonga setine yükseltilecek.
Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak sektör uzmanları önümüzdeki Mart ayında işaret ediyor. Hatta aksesuar üreticileri şimdiden bu iPad'ler için kılıf üretimini hızlandırmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.