Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. Ancak bu yılki güncellemeler her zamankinden daha anlamlı olacak gibi görünüyor. Öyle ki 2024 boyunca OLED iPad Pro modellerinden iPad mini 7'ye kadar çok sayıda yükseltme ile karşılaşacağız. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni iPad Pro ve iPad Air'ın ayrıntıları sızdırıldı.

Yeni iPad Pro ve iPad Air neredeyse hazır: İşte beklenenler

iPad Air 6'dan başlayacak olursak, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Son raporlar ise, tabletin ilk kez iki boyutta satışa çıkacağını gösteriyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacak .

Diğer tarafta iPad Air serisinin tasarımı beş yılı aşkın süredir değişmedi ve beklentiler de yeni bir tasarıma geçiş yapılacağı yönünde. Buna göre 11 inç iPad Pro, mevcut modelin 247,6 x 178,5 x 5,9 mm ölçülerine kıyasla 249,7 x 177,5 x 5,1 mm ölçülerinde olacak. Bu yıl çıkacak olan 12.9 inç iPad Pro ise, aynı boyutlara sahip iPad Air'den hem daha ince hem de biraz daha uzun ve geniş (281,5 x 215,5 x 5 mm) olacak.

Mevcut modelin ise 280,6 x 214,9 x 6,4 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım. Bu, yeni nesil tabletin önemli ölçüde daha ince olacağını gösteriyor. Bunun en büyük nedeni ise Pro serisinin OLED ekranlara geçiyor olması.

11 inç iPad Pro (mevcut): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm 11 inç iPad Pro (yeni): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm 12,9 inç iPad Pro (mevcut): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm 12,9 inç iPad Pro (yeni): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm 12,9 inç iPad Air (yeni): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm

Bunun dışında yeni iPad Pro modellerinin M3 çipin yanı sıra OLED ekranlar ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca Apple, iPad Pro özelinde cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliği sunabilir. Yeni iPad Air ise, muhtemel olarak M1'den M2 veya M3 yonga setine yükseltilecek.

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Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak sektör uzmanları önümüzdeki Mart ayında işaret ediyor. Hatta aksesuar üreticileri şimdiden bu iPad'ler için kılıf üretimini hızlandırmış durumda.

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Yeni iPad Pro ve iPad Air neredeyse hazır: İşte beklenenler