Apple, araba fiyaskosunun ardından ev için kişisel robotlar geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Apple, bir süre önce yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığı ve milyarlarca dolar harcadığı “Apple Car” projesini iptal etmişti. Firma buradaki ekipleri şirketin başta yapay zeka olmak üzere çeşitli alanlarına aktarmıştı. Uzmanlar Apple’dan bir süre mega projeler beklemezken görünüşe göre teknoloji devi kişisel ev robotları üzerinde bir süredir çalışıyor. Aktarılanlara göre bu robotlar, Apple için “sıradaki büyük şey” olabilir.

Apple’dan ev robotları geliyor

Bloomberg’in haberine göre Apple, kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir mobil robot üzerinde çalışıyor. Bunun yanında ekranları hareket ettirebilen robotik bir masa üstü ev cihazının da geliştirildiği belirtiliyor. Öte yandan çalışmaların erken aşamalarda olduğu söylenirken nihai bir ürün için ne kadar beklememiz gerektiği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni gelir kaynakları üretme konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıyayken umut vadeden elektrikli araç projesini şubat ayında rafa kaldırdı. Şirketin Vision Pro ile başlayan karma gerçeklik serüveninin önemli bir gelir kaynağı haline gelmesi ise en azından yıllar alacak. Apple’ın kişisel robot projesinin donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü belirtiliyor.

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Projelerin detayları şimdilik çok olmasa da masa üstü robotik projesinin birkaç yıl önce başladığı aktarılıyor. Buradaki fikir, daha iyi bir görüntülü görüşme deneyimi için kafa hareketlerini taklit edebilen ve bir kalabalık bir gruptaki bir kişiye kilitlenebilen bir sistem ihtiyacı olabilir.

Robot için orijinal konsept, araba gibi insan müdahalesi olmadan tamamen kendi başına hareket edebilen ve bir video konferans aracı olarak hizmet verebilen bir cihaz. Ancak bunlar temel planlar ve Apple, bir gün bu robotların bulaşıkları yıkamak gibi zorlu işleri de yapabilmesini umuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın başarısız araba girişiminin iyi yanı, diğer girişimlerin temelini oluşturacak bilgi birikimini sağlamış olması. Apple, ortaya hiçbir ürün çıkarmayan bir projeye 10 milyar dolar harcamış olsa da bugün iPhone ve Mac’lerde bulunan yapay zeka çipi Neural Engine, ilk olarak otomobil için geliştirilmişti. Vision Pro da aynı şekilde otomobil için geliştirildi zira Apple sürüş sırasında sanal gerçeklik kullanımını araştırıyordu. Ve şimdi de akıllı ev robotu var. Bu robotun yine otomobil için geliştirilen safetyOS olarak adlandırılan işletim sistemi üzerinde çalışabileceği aktarılıyor.

Tüm bunlar bir yana dursun Apple, Steve Jobs döneminden bu yana bir sonraki “iPhone” girişimini bulamadı. Şirket geçtiğimiz yıl neredeyse 390 milyar dolar gelir elde ederken bunun yüzde 50’den fazlasını iPhone oluşturdu. Otomobil projesi gelirleri radikal ölçüde artırabilecek bir girişim olma potansiyeline sahipti ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla Apple’ın elinde şu anda yapay zeka ve robotik alanları kalmış durumda. İlginçtir her ikisi de birbiriyle çok yakın ilişkilere sahip alanlar.

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