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    Apple, araba fiyaskosunun ardından ev için kişisel robotlar geliştiriyor

    Yeni raporlara göre Apple, “sıradaki büyük şey” için kişisel ev robotları üzerinde çalışıyor. Bu robotların kullanıcıları takip edebileceği ve otonom şekilde çalışabilecekleri söyleniyor.
    Apple, ev için kişisel robotlar geliştiriyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süre önce yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığı ve milyarlarca dolar harcadığı “Apple Car” projesini iptal etmişti. Firma buradaki ekipleri şirketin başta yapay zeka olmak üzere çeşitli alanlarına aktarmıştı. Uzmanlar Apple’dan bir süre mega projeler beklemezken görünüşe göre teknoloji devi kişisel ev robotları üzerinde bir süredir çalışıyor. Aktarılanlara göre bu robotlar, Apple için “sıradaki büyük şey” olabilir.

    Apple’dan ev robotları geliyor

    Bloomberg’in haberine göre Apple, kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir mobil robot üzerinde çalışıyor. Bunun yanında ekranları hareket ettirebilen robotik bir masa üstü ev cihazının da geliştirildiği belirtiliyor. Öte yandan çalışmaların erken aşamalarda olduğu söylenirken nihai bir ürün için ne kadar beklememiz gerektiği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.

    apple home robot Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni gelir kaynakları üretme konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıyayken umut vadeden elektrikli araç projesini şubat ayında rafa kaldırdı. Şirketin Vision Pro ile başlayan karma gerçeklik serüveninin önemli bir gelir kaynağı haline gelmesi ise en azından yıllar alacak. Apple’ın kişisel robot projesinin donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü belirtiliyor.

    Projelerin detayları şimdilik çok olmasa da masa üstü robotik projesinin birkaç yıl önce başladığı aktarılıyor. Buradaki fikir, daha iyi bir görüntülü görüşme deneyimi için kafa hareketlerini taklit edebilen ve bir kalabalık bir gruptaki bir kişiye kilitlenebilen bir sistem ihtiyacı olabilir.

    Robot için orijinal konsept, araba gibi insan müdahalesi olmadan tamamen kendi başına hareket edebilen ve bir video konferans aracı olarak hizmet verebilen bir cihaz. Ancak bunlar temel planlar ve Apple, bir gün bu robotların bulaşıkları yıkamak gibi zorlu işleri de yapabilmesini umuyor.

    Apple, ev için kişisel robotlar geliştiriyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın başarısız araba girişiminin iyi yanı, diğer girişimlerin temelini oluşturacak bilgi birikimini sağlamış olması. Apple, ortaya hiçbir ürün çıkarmayan bir projeye 10 milyar dolar harcamış olsa da bugün iPhone ve Mac’lerde bulunan yapay zeka çipi Neural Engine, ilk olarak otomobil için geliştirilmişti. Vision Pro da aynı şekilde otomobil için geliştirildi zira Apple sürüş sırasında sanal gerçeklik kullanımını araştırıyordu. Ve şimdi de akıllı ev robotu var. Bu robotun yine otomobil için geliştirilen safetyOS olarak adlandırılan işletim sistemi üzerinde çalışabileceği aktarılıyor.

    Tüm bunlar bir yana dursun Apple, Steve Jobs döneminden bu yana bir sonraki “iPhone” girişimini bulamadı. Şirket geçtiğimiz yıl neredeyse 390 milyar dolar gelir elde ederken bunun yüzde 50’den fazlasını iPhone oluşturdu. Otomobil projesi gelirleri radikal ölçüde artırabilecek bir girişim olma potansiyeline sahipti ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla Apple’ın elinde şu anda yapay zeka ve robotik alanları kalmış durumda. İlginçtir her ikisi de birbiriyle çok yakın ilişkilere sahip alanlar.

    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-is-developing-personal-robots-for-your-home-bloomberg-says-044254029.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/apple-explores-home-robots-after-abandoning-car-efforts
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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