Apple, araba fiyaskosunun ardından ev için kişisel robotlar geliştiriyor

Apple’dan ev robotları geliyor
Bloomberg’in haberine göre Apple, kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir mobil robot üzerinde çalışıyor. Bunun yanında ekranları hareket ettirebilen robotik bir masa üstü ev cihazının da geliştirildiği belirtiliyor. Öte yandan çalışmaların erken aşamalarda olduğu söylenirken nihai bir ürün için ne kadar beklememiz gerektiği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.
Projelerin detayları şimdilik çok olmasa da masa üstü robotik projesinin birkaç yıl önce başladığı aktarılıyor. Buradaki fikir, daha iyi bir görüntülü görüşme deneyimi için kafa hareketlerini taklit edebilen ve bir kalabalık bir gruptaki bir kişiye kilitlenebilen bir sistem ihtiyacı olabilir.
Robot için orijinal konsept, araba gibi insan müdahalesi olmadan tamamen kendi başına hareket edebilen ve bir video konferans aracı olarak hizmet verebilen bir cihaz. Ancak bunlar temel planlar ve Apple, bir gün bu robotların bulaşıkları yıkamak gibi zorlu işleri de yapabilmesini umuyor.
Tüm bunlar bir yana dursun Apple, Steve Jobs döneminden bu yana bir sonraki “iPhone” girişimini bulamadı. Şirket geçtiğimiz yıl neredeyse 390 milyar dolar gelir elde ederken bunun yüzde 50’den fazlasını iPhone oluşturdu. Otomobil projesi gelirleri radikal ölçüde artırabilecek bir girişim olma potansiyeline sahipti ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla Apple’ın elinde şu anda yapay zeka ve robotik alanları kalmış durumda. İlginçtir her ikisi de birbiriyle çok yakın ilişkilere sahip alanlar.Kaynakça https://www.engadget.com/apple-is-developing-personal-robots-for-your-home-bloomberg-says-044254029.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/apple-explores-home-robots-after-abandoning-car-efforts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...