Rekabet Kurumu tarafından 196 milyon TL cezaya çarptırılan Google'dan açıklama

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Arama ağı reklamlarının haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından 196 milyon 708 bin 54,78 TL idari para cezasını çarptırılan Google'dan beklenen açıklama geldi.

Gelirlerini reklamlardan elde ettiğini belirterek kendini savunan Google'dan gelen açıklama şu şekilde:

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Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!

“Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!"

Google neden cezaya çarptırıldı?

Rekabet Kurumu, Google’ın arama sonuç sayfalarında gösterilen arama ağı reklamlarının Türkiye'deki rekabet kurallarını ihlal edip etmediği ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine kasım ayının ilk haftasında Google'ın sözlü savunması alındı. Kurul, Google'daki arama sonuçlarının en üstünde organik sonuçlar yerine reklam sonuçları gösterilmesinin haksız rekabete yol açtığına karar vermiş ve arama ağı reklamlarının organik sonuçları ezmemesini istemişti. Bunun üzerine Google da, organik sonuçların daha fazla tıklandığını ve sorguların yalnızca yüzde 16’sında metin reklamı bulunduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.

Google'ın savunmasının alınmasının ardından yapılan araştırma sonucunda ABD'li teknoloji devinin "arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle 196 milyon 708 bin 54,78 TL para cezasına çarptırılmasına ve söz konusu metin sonuçlarının organik sonuçları etkilemeyecek şekilde tasarlanmasına karar verildi.

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