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    Rekabet Kurumu tarafından 196 milyon TL cezaya çarptırılan Google'dan açıklama

    Arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı için yaklaşık 200 milyon TL cezaya çarptırılan Google'dan açıklama geldi. İşte Google'dan gelen o cevap:
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Rekabet Kurumu tarafından 196 milyon TL cezaya çarptırılan Google'dan açıklama
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    Arama ağı reklamlarının haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından 196 milyon 708 bin 54,78 TL idari para cezasını çarptırılan Google'dan beklenen açıklama geldi.

    Gelirlerini reklamlardan elde ettiğini belirterek kendini savunan Google'dan gelen açıklama şu şekilde:

    İlginizi Çekebilir Avatar Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!

    “Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!"

    Google neden cezaya çarptırıldı?

    Rekabet Kurumu, Google’ın arama sonuç sayfalarında gösterilen arama ağı reklamlarının Türkiye'deki rekabet kurallarını ihlal edip etmediği ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine kasım ayının ilk haftasında Google'ın sözlü savunması alındı. Kurul, Google'daki arama sonuçlarının en üstünde organik sonuçlar yerine reklam sonuçları gösterilmesinin haksız rekabete yol açtığına karar vermiş ve arama ağı reklamlarının organik sonuçları ezmemesini istemişti. Bunun üzerine Google da, organik sonuçların daha fazla tıklandığını ve sorguların yalnızca yüzde 16’sında metin reklamı bulunduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.

    Google'ın savunmasının alınmasının ardından yapılan araştırma sonucunda ABD'li teknoloji devinin "arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle 196 milyon 708 bin 54,78 TL para cezasına çarptırılmasına ve söz konusu metin sonuçlarının organik sonuçları etkilemeyecek şekilde tasarlanmasına karar verildi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Thy bilet yazip ilk sonuca atlayan cok oluyor ama maalesef gittikleri yer komisyoncu sitesi



    Cogu zaman da reklam sonuclarini atlayip organik sonuca olusmak icin sayfayi bir hayli asagi kaydirmaniz gerekebilyor.



    Bence yerinde bir karar olmus. Reklamlar eskiden oldugu gibi sayfanin yan kisminda sidebar uzerinde alt alta goruntulenmeli
    Thy bilet yazip ilk sonuca atlayan cok oluyor ama maalesef gittikleri yer komisyoncu sitesi Cogu zaman da reklam sonuclarini atlayip organik so...
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    2 Yanıt Yanıtla +45
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Google'ı hiçbir zaman savunmadım ama orada reklam yazmasına rağmen ilk sonuca tıklayacak zekadaki adam kendi iyiliği için internete girmesin. Zira onu girdiği her sitede dolandırabilirler.
    Google'ı hiçbir zaman savunmadım ama orada reklam yazmasına rağmen ilk sonuca tıklayacak zekadaki adam kendi iyiliği için internete girmesin. Zira onu girdiği h...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    tr1990 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sitesine reklam alacaksa bunu ayrı sekmede göstermeli. Arama sonuçlarında manipülasyon yapmak etik değil.
    Rekabet kurumunun yazdığı Ceza az bile ...

    internetin açılış ana sayfası haline geldikçe tekelliğini kullanıp milleti haraca bağladılar. Bunlara para yedirmezsen seni göstermiyor kimseye.
    Sitesine reklam alacaksa bunu ayrı sekmede göstermeli. Arama sonuçlarında manipülasyon yapmak etik değil. Rekabet kurumunun yazdığı Ceza az bile ...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    000hasan (Hasan Hasan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım rekabet kurumu her konuda tüketiciyi korumak için bu kadar titiz davranır.
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    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google babanızın sitesi değil, kimseyide kullanmaya zorlamıyor. Sonuçlarda reklam uyarısı varsa haklılar. Beğenmeyen gitsin diğer siteleri kullansın. Bilgisayarı Google dan ibaret sananlar zahmet edip biraz öğrensinler.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Google a tüvtürk randevu yazınca en üstte komisyoncu site çıkıyor, geçen hafta halam bedava olan randevuyu alabilmek için 60tl verdi. Kendi hatası olduğunu biliyorum da bu şekilde atlayan çok insan var.
    Yanıtla +8
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    keremec (Kerem Safa ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adblock kullananlar.
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    DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa google a milyar dolar ceza keser bizim gençlik hakettiler der. Bizimkiler kesince para lazım, google olmazsa ticaret biter vs... Kimseye körü körüne milliyetçi olun diyen yok ama sürekli bir kendi ülkesini aşağılama karalama da bu ülkede yeni bi trend oldu. Aynı durum netflix lisans muhabbetinde de yaşandı. Yok netflix çıkarmış ülkeden amazon kaçarmış..

    Dünya şirketlerinin tek bir amacı var para para para. Adam senin ülkenden para kazandıkça (ki misliyle kazanıyorlar) kimsenin hükümete, hakka hukuka baktığı yok. Öyle olsa çin de yabancı kaynaklı tek fabrika bulamazdınız. Sanırsın Çin dünyanın en demokratik hukuk devleti. Ama iş gücü ucuz hammadde ucuz, tedarik zinciri kusursuz. Ne zaman ki abd çine vergileri arttırdı abd li şirketler zorla üretim kaydırdı...

    Bir ceza kesildiyse google seve seve öder. 1 öder 100 kazanır.
    Yanıtla +14
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    Skeull 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    🤔
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    tr1990 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sitesine reklam alacaksa bunu ayrı sekmede göstermeli. Arama sonuçlarında manipülasyon yapmak etik değil.
    Rekabet kurumunun yazdığı Ceza az bile ...

    internetin açılış ana sayfası haline geldikçe tekelliğini kullanıp milleti haraca bağladılar. Bunlara para yedirmezsen seni göstermiyor kimseye.
    Yanıtla +18
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    CoreXXX (fatih tat) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalana bak. Kim fazla para veriyorsa onu gösteriyor. Bizim sitenin adını yazıyorum önünde 7 site çıkıyor. .com la birlikte yazınca 4 tane önünde. Kıvırmayın bari
    Yanıtla +10
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    WB 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Thy bilet yazip ilk sonuca atlayan cok oluyor ama maalesef gittikleri yer komisyoncu sitesi



    Cogu zaman da reklam sonuclarini atlayip organik sonuca olusmak icin sayfayi bir hayli asagi kaydirmaniz gerekebilyor.



    Bence yerinde bir karar olmus. Reklamlar eskiden oldugu gibi sayfanin yan kisminda sidebar uzerinde alt alta goruntulenmeli
    2 Yanıt Yanıtla +45
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Google'ı hiçbir zaman savunmadım ama orada reklam yazmasına rağmen ilk sonuca tıklayacak zekadaki adam kendi iyiliği için internete girmesin. Zira onu girdiği her sitede dolandırabilirler.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Mobilde hangi yan kısımdan bahsediyorsunuz ?
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    mcebi001 (murat çebi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para lazım hacılar ateşleyin oradan biraz size bişey olmaz..
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    5868 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    google, google ceza ve
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