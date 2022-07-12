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    iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri Kolombiya’da yasaklandı

    5G patentleri ile alakalı yasal mücadeleler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Nokia’nın Oppo cihazlarını Almanya’da satılmasını engellemesinin ardından bir darbe de Apple’a geldi.
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    Apple'a büyük ceza: Kolombiya'da 5G cihazları satamayacak
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    Önümüzdeki on yılda ciddi anlamda kullanılması beklenen yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G, büyük teknoloji şirketleri arasında yasal mücadelelere de neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Oppo, Nokia’nın 5G patentleri ihlal ettiği için Almanya’da yasaklanmıştı. Şimdi de benzer bir olay Apple’ın başına geldi.

     Apple, 5G ürünlerini Kolombiya’da satamayacak

    3G ve 4G cihazlarında Ericsson teknolojilerini kullanan ve İsveçli firmaya patent ücreti ödeyen Apple, 5G teknolojilerinde Ericsson’a para ödemeyi reddetti. Bu olayın ardından Apple, Ericsson’un patent ücretlerini için gereğinden fazla para istediğini belirterek aralık ayında Ericsson’a dava açmıştı. Ericsson’un da Apple’a dava açmasının ardından iki firma, birbirlerine farklı patent ihlalleri davası açmaya başlamıştı. Ericsson, Apple’ın 5G destekli ürünlerinin yasaklanmasını isterken Apple, Ericsson’ın baz istasyonlarının yasaklanmasını istiyordu. Uzun süre davalardan ilki sonuçlandı ve Apple, Kolombiya’da büyük bir kayıp yaşadı.

    Apple'a büyük ceza: Kolombiya'da 5G cihazları satamayacak
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    Ericsson v Apple davasında Kolombiya, Ericsson’u haklı bularak Apple’a büyük bir ceza verdi. Apple, artık 5G destekli iPhone ve iPad modellerini Kolombiya’da satamayacak. Ayrıca Apple, Kolombiya’daki mağazaları, perakendecileri, e-ticaret platformlarını, sosyal medya platformlarını ve medyayı iPhone yasağı hakkında uyarmak zorunda kalacak. Ayrıca Kolombiya Mahkemesi, Apple’ın yasal bir taktik kullanarak satış yasağını engellememesi için dava karşıtı tedbir kararı verdi. Apple da bunun üzerine Kolombiya’daki gelir kayıpları nedeniyle Ericsson’a ABD’de tazminat davası açtı.

    Ericsson ve Apple davası, Kolombiya dışında başka ülkelerde devam ediyor. Ericsson’un haklı bulunması dahilinde Apple, başka ülkelerde de 5G destekli iPhone ve iPad cihazları satamayabilir.

    Kaynakça https://patentlyapple.typepad.com/.a/6a0120a5580826970c02a308d66653200c-pi https://9to5mac.com/2022/07/11/iphone-sales-ban/
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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