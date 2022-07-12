iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri Kolombiya’da yasaklandı

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Önümüzdeki on yılda ciddi anlamda kullanılması beklenen yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G, büyük teknoloji şirketleri arasında yasal mücadelelere de neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Oppo, Nokia’nın 5G patentleri ihlal ettiği için Almanya’da yasaklanmıştı. Şimdi de benzer bir olay Apple’ın başına geldi.

Oppo ve OnePlus artık Almanya'da satılamayacak 2 gün önce eklendi

Apple, 5G ürünlerini Kolombiya’da satamayacak

3G ve 4G cihazlarında Ericsson teknolojilerini kullanan ve İsveçli firmaya patent ücreti ödeyen Apple, 5G teknolojilerinde Ericsson’a para ödemeyi reddetti. Bu olayın ardından Apple, Ericsson’un patent ücretlerini için gereğinden fazla para istediğini belirterek aralık ayında Ericsson’a dava açmıştı. Ericsson’un da Apple’a dava açmasının ardından iki firma, birbirlerine farklı patent ihlalleri davası açmaya başlamıştı. Ericsson, Apple’ın 5G destekli ürünlerinin yasaklanmasını isterken Apple, Ericsson’ın baz istasyonlarının yasaklanmasını istiyordu. Uzun süre davalardan ilki sonuçlandı ve Apple, Kolombiya’da büyük bir kayıp yaşadı.

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Ericsson v Apple davasında Kolombiya, Ericsson’u haklı bularak Apple’a büyük bir ceza verdi. Apple, artık 5G destekli iPhone ve iPad modellerini Kolombiya’da satamayacak. Ayrıca Apple, Kolombiya’daki mağazaları, perakendecileri, e-ticaret platformlarını, sosyal medya platformlarını ve medyayı iPhone yasağı hakkında uyarmak zorunda kalacak. Ayrıca Kolombiya Mahkemesi, Apple’ın yasal bir taktik kullanarak satış yasağını engellememesi için dava karşıtı tedbir kararı verdi. Apple da bunun üzerine Kolombiya’daki gelir kayıpları nedeniyle Ericsson’a ABD’de tazminat davası açtı.

Ericsson ve Apple davası, Kolombiya dışında başka ülkelerde devam ediyor. Ericsson’un haklı bulunması dahilinde Apple, başka ülkelerde de 5G destekli iPhone ve iPad cihazları satamayabilir.

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Apple'a büyük ceza: Kolombiya'da 5G cihazları satamayacak