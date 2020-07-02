Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı

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Apple’ın iki yıl içerisinde ARM temelinde geliştireceği kendi özelleştirilmiş Apple Silicon yongalarına geçiş yapacağını açıklamasının ardından gözler Intel’e çevrilmişti. Bununla birlikte özel ortaklık devam ediyor.

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Intel Core i9-10910 neler sunuyor?

Apple ürünlerinde son zamanlarda kendisine özel yongalar ürettirdiğini görüyoruz. Özellikle AMD Vega Pro veya Radeon Pro M gibi pek çok özel ekran kartı sadece Mac ürünlerinde kendisine yer buluyor.

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Şimdi ise Intel tarafından hazırlanmış Intel Core i9-10910 işlemcisi ortaya çıktı. Henüz piyasada bulunmayan Intel Core i9-10910 işlemcisi 10 çekirdek ve 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3.6GHz iken tüm çekirdekler açık 4.7GHz maksimum hıza çıkabiliyor. TDP değeri ise 95W. Bu değerler ile Intel Core i9-10900 işlemcisinin bir tık üzerine çıkıyor ancak termal güç de haliyle yükseliyor.

Gen 9.5 UHD 630 grafik birimine sahip olan işlemci 20MB Seviye 3 belleği paylaşıyor. Testlerde Radeon RX 5300 harici ekran kartı ile görülen Intel Core i9-10910 yakın dönemde yeni bir iMac modelinde yer alacak. Bununla birlikte Intel’in bu işlemciyi Apple’a özel olmaktan çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor.

https://www.techpowerup.com/269307/apple-exclusive-intel-core-i9-10910-rears-its-head

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