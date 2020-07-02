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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı

    10 çekirdekli Intel Core i9-10910 işlemcisi yakın zamanda yeni bir iMac modelinde kendisini gösterecek. Bu işlemcinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
    6 gün
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı
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    Apple’ın iki yıl içerisinde ARM temelinde geliştireceği kendi özelleştirilmiş Apple Silicon yongalarına geçiş yapacağını açıklamasının ardından gözler Intel’e çevrilmişti. Bununla birlikte özel ortaklık devam ediyor.

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    Intel Core i9-10910 neler sunuyor?

    Apple ürünlerinde son zamanlarda kendisine özel yongalar ürettirdiğini görüyoruz. Özellikle AMD Vega Pro veya Radeon Pro M gibi pek çok özel ekran kartı sadece Mac ürünlerinde kendisine yer buluyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz)"

    Şimdi ise Intel tarafından hazırlanmış Intel Core i9-10910 işlemcisi ortaya çıktı. Henüz piyasada bulunmayan Intel Core i9-10910 işlemcisi 10 çekirdek ve 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3.6GHz iken tüm çekirdekler açık 4.7GHz maksimum hıza çıkabiliyor. TDP değeri ise 95W. Bu değerler ile Intel Core i9-10900 işlemcisinin bir tık üzerine çıkıyor ancak termal güç de haliyle yükseliyor.

    Gen 9.5 UHD 630 grafik birimine sahip olan işlemci 20MB Seviye 3 belleği paylaşıyor. Testlerde Radeon RX 5300 harici ekran kartı ile görülen Intel Core i9-10910 yakın dönemde yeni bir iMac modelinde yer alacak. Bununla birlikte Intel’in bu işlemciyi Apple’a özel olmaktan çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor.



    https://www.techpowerup.com/269307/apple-exclusive-intel-core-i9-10910-rears-its-head Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    jac0B0 6 gün en beğenilen
    Apple özel işlemcileri normal satışa sunmuyor intel.

    Her sene böyle apple özel işlemciler çıkartıyor zaten ilk değil.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road 6 gün
    Normalde direk k serisini alırlardı bu sene neden almamışlar ki. 100mhz baz hız bir fark yaratmaz termal açıdan.
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    jac0B0 6 gün en beğenilen
    Apple özel işlemcileri normal satışa sunmuyor intel.

    Her sene böyle apple özel işlemciler çıkartıyor zaten ilk değil.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 6 gün
    İntel tutuştu beyler.
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    hogcada 6 gün (düzenlendi)
    10900k ile karıştırdım başta dedim nasıl olur diye. Bana kalırsa herhangi bir albenisi yok.
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