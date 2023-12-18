Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları yasaklanıyor: Apple’a memleketinde şok

    Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından patent ihlali yaptığı tespit edilen Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 ürünlerinin ABD’de satışı tamamen yasaklandı. 
    Apple Watch Ultra 2 Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında Apple ve tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasında başlayan patent ihlali davası, tahmin edilmeyecek boyutlara ulaştı. Apple’ı ticari sırlarını çalmakla suçlayan Masimo, üstelik ABD’de Apple’a yasak getirtti.

    Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları yasak

    Apple 2013 yılında Masimo baş tıbbi sorumlusu Michael O'Reilly'yi ve ardından Cercacor (Masimo'nun yan kuruluşu) baş teknoloji sorumlusu Marcelo Lamego'yu bünyesine katmıştı. Masimo firmanın ticari sırlarını kullanarak farklı nabız oksimetresi patentleri aldığını düşünüyor.

    Söz konusu patent ihlali için 3.1 milyar dolar tazminat isteyen Masimo, Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından da haklı bulundu. Ekim ayında Apple’a tedbir uygulanmasını isteyen karar 60 günlük Başkanlık onay sürecine girdi. Onay sürecinin 25 Aralık itibariyle tamamlanması bekleniyor ancak Biden henüz kararı reddetmedi. Apple da bu bakımdan harekete geçmek zorunda kaldı.

    Apple Store mağazaları 21 Aralık tarihinden itibaren Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 ürünlerini raflarından kaldıracak. Apple onaylı satış noktaları ise 24 Aralık itibariyle stokları sonlandıracak. Apple Watch saatleri 2020 yılından bu yana kan oksijen ölçüm özelliği sunuyor ancak Masimo’nun dava konusu olan patentler sadece Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde yer alıyor. Apple Başkanlık onayı bitiminde kararı temyiz edecek ve sonucu bekleyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vites değiştirirken debriyaj nasıl bırakılır lenovo mu asus mu bilgi sarmal pusula deneme zor mu webasto hava yaptı havayı kurutmayan ısıtıcı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO X5 5G
    POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız