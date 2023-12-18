Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları yasaklanıyor: Apple’a memleketinde şok

Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları yasak
Apple 2013 yılında Masimo baş tıbbi sorumlusu Michael O'Reilly'yi ve ardından Cercacor (Masimo'nun yan kuruluşu) baş teknoloji sorumlusu Marcelo Lamego'yu bünyesine katmıştı. Masimo firmanın ticari sırlarını kullanarak farklı nabız oksimetresi patentleri aldığını düşünüyor.
Söz konusu patent ihlali için 3.1 milyar dolar tazminat isteyen Masimo, Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından da haklı bulundu. Ekim ayında Apple’a tedbir uygulanmasını isteyen karar 60 günlük Başkanlık onay sürecine girdi. Onay sürecinin 25 Aralık itibariyle tamamlanması bekleniyor ancak Biden henüz kararı reddetmedi. Apple da bu bakımdan harekete geçmek zorunda kaldı.
Apple Store mağazaları 21 Aralık tarihinden itibaren Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 ürünlerini raflarından kaldıracak. Apple onaylı satış noktaları ise 24 Aralık itibariyle stokları sonlandıracak. Apple Watch saatleri 2020 yılından bu yana kan oksijen ölçüm özelliği sunuyor ancak Masimo’nun dava konusu olan patentler sadece Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde yer alıyor. Apple Başkanlık onayı bitiminde kararı temyiz edecek ve sonucu bekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.