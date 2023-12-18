Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları yasaklanıyor: Apple’a memleketinde şok

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Apple ve tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasında başlayan patent ihlali davası, tahmin edilmeyecek boyutlara ulaştı. Apple’ı ticari sırlarını çalmakla suçlayan Masimo, üstelik ABD’de Apple’a yasak getirtti.

Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları yasak

Apple 2013 yılında Masimo baş tıbbi sorumlusu Michael O'Reilly'yi ve ardından Cercacor (Masimo'nun yan kuruluşu) baş teknoloji sorumlusu Marcelo Lamego'yu bünyesine katmıştı. Masimo firmanın ticari sırlarını kullanarak farklı nabız oksimetresi patentleri aldığını düşünüyor.

Masimo, Apple'dan 3.1 milyar dolar tazminat istiyor 8 ay önce eklendi

Söz konusu patent ihlali için 3.1 milyar dolar tazminat isteyen Masimo, Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından da haklı bulundu. Ekim ayında Apple’a tedbir uygulanmasını isteyen karar 60 günlük Başkanlık onay sürecine girdi. Onay sürecinin 25 Aralık itibariyle tamamlanması bekleniyor ancak Biden henüz kararı reddetmedi. Apple da bu bakımdan harekete geçmek zorunda kaldı.

Apple Store mağazaları 21 Aralık tarihinden itibaren Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 ürünlerini raflarından kaldıracak. Apple onaylı satış noktaları ise 24 Aralık itibariyle stokları sonlandıracak. Apple Watch saatleri 2020 yılından bu yana kan oksijen ölçüm özelliği sunuyor ancak Masimo’nun dava konusu olan patentler sadece Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde yer alıyor. Apple Başkanlık onayı bitiminde kararı temyiz edecek ve sonucu bekleyecek.

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