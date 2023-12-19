Apple, Watch 9 ve Watch Ultra 2 yasağı için yaratıcı çözümler geliştiriyor

Apple satış yasağını yazılım güncellemesiyle çözebilir
ITC’ye ve Masimo’ya göre Apple, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinde bulunan kandaki oksijeni ölçen nabız oksimetresi sensöründe patent ihlali yapmış. Yeni gelen bilgilere göre Apple mühendisleri, saatin satışını durdurmak zorunda kalmamak için Apple Watch'taki kan oksijen sensörü için kullanılan algoritmaları değiştirmeye çalışıyor. Apple, oksijen satürasyonunun nasıl hesaplandığını ve kullanıcıların verileri nasıl aldığını değiştirerek sorunu çözmek istiyor.
Öte yandan Masimo, patent ihlallerini çözmek için bir yazılım güncellemesinin yeterli olmayacağını düşünüyor. Firmaya göre Apple’ın doğrudan donanımı değiştirmesi gerekiyor. Apple, yazılım ile sorunu çözebileceğinden emin olsa da satışların durdurulmasından önce bunun devreye alınması pek mümkün değil gibi görünüyor. Eğer donanım bazlı bir değişiklik yapılırsa bu değişiklik en az birkaç ay sürecektir.
Apple, Beyaz Saray'ın karar vermek için 25 Aralık'a kadar süresi olsa bile, ITC'nin kararına uymaya hazırlanmak için inisiyatif almış durumda. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, 21 Aralık’tan itibaren ABD'deki mağazalardan satın alınamayacak. Ayrıca, online satışlar da 24 Aralık'tan sonra duracak. Apple’ın diğer akıllı saat modelleri bu yasal mücadeleden etkilenmeyecek. Son olarak Apple, ITC'nin kararının yeniden gözden geçirilmesi için bir karar verilmezse 26 Aralık'ta ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi'ne itiraz etmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.