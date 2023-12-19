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    Apple, Watch 9 ve Watch Ultra 2 yasağı için yaratıcı çözümler geliştiriyor

    ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) bir süre önce patent ihlali nedeniyle Apple’ın Watch 9 ve Watch Ultra 2 saatlerinin satışını yasaklamıştı. Apple, sorun için yaratıcı çözümler geliştiriyor.
    Apple, Watch 9 ve Watch Ultra 2 yasağından kurtulmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararına göre Apple ve Masimo arasındaki davada kazanan taraf Masimo oldu ve bazı Apple Watch modellerinin satışı durduruldu. Apple’ın Masimo’ya ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle alınan karar sonrasında Apple, yaptığı açıklamada Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin ABD’de satışını 21 Aralık'tan itibaren durduracağını açıkladı. Ancak Apple mühendisleri sorunları çözmek için adeta bir yarış içerisinde.

    Apple satış yasağını yazılım güncellemesiyle çözebilir

    ITC’ye ve Masimo’ya göre Apple, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinde bulunan kandaki oksijeni ölçen nabız oksimetresi sensöründe patent ihlali yapmış. Yeni gelen bilgilere göre Apple mühendisleri, saatin satışını durdurmak zorunda kalmamak için Apple Watch'taki kan oksijen sensörü için kullanılan algoritmaları değiştirmeye çalışıyor. Apple, oksijen satürasyonunun nasıl hesaplandığını ve kullanıcıların verileri nasıl aldığını değiştirerek sorunu çözmek istiyor.

    Öte yandan Masimo, patent ihlallerini çözmek için bir yazılım güncellemesinin yeterli olmayacağını düşünüyor. Firmaya göre Apple’ın doğrudan donanımı değiştirmesi gerekiyor. Apple, yazılım ile sorunu çözebileceğinden emin olsa da satışların durdurulmasından önce bunun devreye alınması pek mümkün değil gibi görünüyor. Eğer donanım bazlı bir değişiklik yapılırsa bu değişiklik en az birkaç ay sürecektir.

    Apple, Beyaz Saray'ın karar vermek için 25 Aralık'a kadar süresi olsa bile, ITC'nin kararına uymaya hazırlanmak için inisiyatif almış durumda. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, 21 Aralık’tan itibaren ABD'deki mağazalardan satın alınamayacak. Ayrıca, online satışlar da 24 Aralık'tan sonra duracak. Apple’ın diğer akıllı saat modelleri bu yasal mücadeleden etkilenmeyecek. Son olarak Apple, ITC'nin kararının yeniden gözden geçirilmesi için bir karar verilmezse 26 Aralık'ta ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi'ne itiraz etmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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