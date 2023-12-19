Apple, Watch 9 ve Watch Ultra 2 yasağı için yaratıcı çözümler geliştiriyor

Tam Boyutta Gör ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararına göre Apple ve Masimo arasındaki davada kazanan taraf Masimo oldu ve bazı Apple Watch modellerinin satışı durduruldu. Apple’ın Masimo’ya ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle alınan karar sonrasında Apple, yaptığı açıklamada Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin ABD’de satışını 21 Aralık'tan itibaren durduracağını açıkladı. Ancak Apple mühendisleri sorunları çözmek için adeta bir yarış içerisinde.

Apple satış yasağını yazılım güncellemesiyle çözebilir

ITC’ye ve Masimo’ya göre Apple, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinde bulunan kandaki oksijeni ölçen nabız oksimetresi sensöründe patent ihlali yapmış. Yeni gelen bilgilere göre Apple mühendisleri, saatin satışını durdurmak zorunda kalmamak için Apple Watch'taki kan oksijen sensörü için kullanılan algoritmaları değiştirmeye çalışıyor. Apple, oksijen satürasyonunun nasıl hesaplandığını ve kullanıcıların verileri nasıl aldığını değiştirerek sorunu çözmek istiyor.

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Öte yandan Masimo, patent ihlallerini çözmek için bir yazılım güncellemesinin yeterli olmayacağını düşünüyor. Firmaya göre Apple’ın doğrudan donanımı değiştirmesi gerekiyor. Apple, yazılım ile sorunu çözebileceğinden emin olsa da satışların durdurulmasından önce bunun devreye alınması pek mümkün değil gibi görünüyor. Eğer donanım bazlı bir değişiklik yapılırsa bu değişiklik en az birkaç ay sürecektir.

Apple, Beyaz Saray'ın karar vermek için 25 Aralık'a kadar süresi olsa bile, ITC'nin kararına uymaya hazırlanmak için inisiyatif almış durumda. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, 21 Aralık’tan itibaren ABD'deki mağazalardan satın alınamayacak. Ayrıca, online satışlar da 24 Aralık'tan sonra duracak. Apple’ın diğer akıllı saat modelleri bu yasal mücadeleden etkilenmeyecek. Son olarak Apple, ITC'nin kararının yeniden gözden geçirilmesi için bir karar verilmezse 26 Aralık'ta ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi'ne itiraz etmeyi planlıyor.

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Apple, Watch 9 ve Watch Ultra 2 yasağından kurtulmaya çalışıyor