Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisine güç verecek olan A18 işlemcisinin çok güçlü nöral işlem birimine (NPU) sahip olacağı iddia ediliyor. Öyle ki, işlem gücü açısından M4'ün nöral ünitesinden daha güçlü olacağı belirtiliyor.

A18, yüksek yapay zeka performansı sunacak

İddia, X platformundan MappleGold isimli kullanıcı tarafından ortaya atıldı. Apple, iPhone 16 serisini Apple Intelligence isimli gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatacağı ve bu özelliklerin bir kısmı cihaz üzerinde çalışacağı için yüksek yapay zeka işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor. Görünüşe göre Apple, yeni çipset, firmanın en güçlü yongası M4'ü yapay zeka hesaplama gücünde geride bırakacak. M4'ün 38 TOPS (saniyede trilyon işlem sayısı) gücünde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla A18, sadece M4'ü değil piyasadaki birçok mobil ve masaüstü işlemciyi dahi geride bırakabilir.

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A18 ve A18 Pro, TSMC'nin 3nm (N3E) süreciyle üretilecek. Daha önceki raporlar, A18'in daha düşük bir GPU'ya ve daha sınırlı yapay zeka gücüne sahip olabileceğini vurgulamıştı. Dolayısıyla burada bahsedilen güçlü NPU'nun A18 Pro çipsetine ait olması olasılığı bulunuyor. Yine de Aple Intelligence'in ihtiyaç duyduğu işlem gücü gereksinimi nedeniyle A18'in de güçlü bir NPU ile geleceğini tahmin edebiliriz.

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Apple A18, nöral işlem gücünde M4'ü dahi geride bırakabilir