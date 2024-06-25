Apple A18, nöral işlem gücünde M4'ü dahi geride bırakabilir

A18, yüksek yapay zeka performansı sunacak
İddia, X platformundan MappleGold isimli kullanıcı tarafından ortaya atıldı. Apple, iPhone 16 serisini Apple Intelligence isimli gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatacağı ve bu özelliklerin bir kısmı cihaz üzerinde çalışacağı için yüksek yapay zeka işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor. Görünüşe göre Apple, yeni çipset, firmanın en güçlü yongası M4'ü yapay zeka hesaplama gücünde geride bırakacak. M4'ün 38 TOPS (saniyede trilyon işlem sayısı) gücünde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla A18, sadece M4'ü değil piyasadaki birçok mobil ve masaüstü işlemciyi dahi geride bırakabilir.
A18 ve A18 Pro, TSMC'nin 3nm (N3E) süreciyle üretilecek. Daha önceki raporlar, A18'in daha düşük bir GPU'ya ve daha sınırlı yapay zeka gücüne sahip olabileceğini vurgulamıştı. Dolayısıyla burada bahsedilen güçlü NPU'nun A18 Pro çipsetine ait olması olasılığı bulunuyor. Yine de Aple Intelligence'in ihtiyaç duyduğu işlem gücü gereksinimi nedeniyle A18'in de güçlü bir NPU ile geleceğini tahmin edebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.