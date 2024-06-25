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    Anlık Bildirim

    Apple A18, nöral işlem gücünde M4'ü dahi geride bırakabilir

    iPhone 16 serisine güç verecek olan A18'in çok güçlü nöral işlem birimine sahip olacağı iddia ediliyor. Öyle ki 38 TOPS işlem gücüne sahip M4'ü dahi geride bırakabilir.
    Apple A18, nöral işlem gücünde M4'ü dahi geride bırakabilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisine güç verecek olan A18 işlemcisinin çok güçlü nöral işlem birimine (NPU) sahip olacağı iddia ediliyor. Öyle ki, işlem gücü açısından M4'ün nöral ünitesinden daha güçlü olacağı belirtiliyor.

    A18, yüksek yapay zeka performansı sunacak

    İddia, X platformundan MappleGold isimli kullanıcı tarafından ortaya atıldı. Apple, iPhone 16 serisini Apple Intelligence isimli gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatacağı ve bu özelliklerin bir kısmı cihaz üzerinde çalışacağı için yüksek yapay zeka işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor. Görünüşe göre Apple, yeni çipset, firmanın en güçlü yongası M4'ü yapay zeka hesaplama gücünde geride bırakacak. M4'ün 38 TOPS (saniyede trilyon işlem sayısı) gücünde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla A18, sadece M4'ü değil piyasadaki birçok mobil ve masaüstü işlemciyi dahi geride bırakabilir.

    A18 ve A18 Pro, TSMC'nin 3nm (N3E) süreciyle üretilecek. Daha önceki raporlar, A18'in daha düşük bir GPU'ya ve daha sınırlı yapay zeka gücüne sahip olabileceğini vurgulamıştı. Dolayısıyla burada bahsedilen güçlü NPU'nun A18 Pro çipsetine ait olması olasılığı bulunuyor. Yine de Aple Intelligence'in ihtiyaç duyduğu işlem gücü gereksinimi nedeniyle A18'in de güçlü bir NPU ile geleceğini tahmin edebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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