Apple, iPhone üretiminde çalışan insanların yarısını otomasyonla değiştiriyor

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Tam Boyutta Gör Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, genel personel sayısını azaltmak amacıyla, daha önce yüksek ön maliyetler nedeniyle rafa kaldırdığı tedarik zinciri ve üretim otomasyonu projelerini yeniden gündemine alıyor. Aktarılanlara göre Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde iPhone üretiminde çalışanların sayısını yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

iPhone üretimi otomasyona kayabilir

Rapora göre Apple, iPhone montaj hatlarındaki işçi sayısını önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 50'ye kadar azaltmayı istiyor. Apple için üretimde aksamama olmaması hayati önem taşıyor. Firma, özellikle COVID-19 nedeniyle iPhone’ları ürettiği Foxconn üretim tesisinde yaşanan aksaklıklarla bunları yakından deneyimledi. Ayrıca 2022 yılında tesiste yaşanan protestoların da Apple’ı bu karara ittiği söyleniyor. İşçiler düşük ücret ve kötü koşullardan şikayet ederek protestolar gerçekleştirmişti.

Apple bir süredir Foxconn dahil olmak üzere diğer üretim ortaklarına otomasyon yatırımları yapmaları için baskı yapıyor. Ancak firmalar yüksek ön yatırım nedeniyle bu yatırımı yapmaya pek istekli değildi. Otomasyona geçiş ile birlikte iPhone'un ve nihayetinde diğer ürünlerin üretim maliyetinin bir kısmı azalabilir. Aynı zamanda üretimdeki gecikme ve sorunlar büyük oranda düşürülebilir.

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Bununla birlikte Apple’ın iPhone 15 ile birlikte zaten otomasyon adımını attığı ve montaj süreçlerinde önemli miktarda otomasyon oluşturduğu belirtiliyor. Apple’ın otomasyon konusunda kendinden emin olduğu, DarwinAI dahil olmak üzere bazı satın alımlarla adımlarını sağlamlaştırmaya çalıştığı aktarılıyor.

Apple'ın geçen yıl Drishti adlı bir şirketi satın aldığı ve bu şirketin montaj hatlarının video görüntülerini analiz ederek darboğazları ve üretim sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte Apple’ın iPhone 16’da da insan çalışanları yoğun şekilde kullanması bekleniyor. Apple’ın bu süre zarfında hassasiyet sorunlarını gidermeye odaklanacağının da altı çiziliyor. En nihayetinde Apple’ın pürüzleri çözmesiyle birlikte önemli miktarda çalışanın işini kaybetmesi öngörülüyor.

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iPhone üretiminde çalışan insanların yarısının işi tehlikede