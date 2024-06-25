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    Apple, iPhone üretiminde çalışan insanların yarısını otomasyonla değiştiriyor

    iPhone üretimini ağırlıklı olarak Faxconn gibi uluslararası üretim tesislerinde yapan Apple, monta sürecinde çalışan işçilerin sayısını yarı yarıya azaltmayı planlıyor.
    iPhone üretiminde çalışan insanların yarısının işi tehlikede Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, genel personel sayısını azaltmak amacıyla, daha önce yüksek ön maliyetler nedeniyle rafa kaldırdığı tedarik zinciri ve üretim otomasyonu projelerini yeniden gündemine alıyor. Aktarılanlara göre Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde iPhone üretiminde çalışanların sayısını yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

    iPhone üretimi otomasyona kayabilir

    Rapora göre Apple, iPhone montaj hatlarındaki işçi sayısını önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 50'ye kadar azaltmayı istiyor. Apple için üretimde aksamama olmaması hayati önem taşıyor. Firma, özellikle COVID-19 nedeniyle iPhone’ları ürettiği Foxconn üretim tesisinde yaşanan aksaklıklarla bunları yakından deneyimledi. Ayrıca 2022 yılında tesiste yaşanan protestoların da Apple’ı bu karara ittiği söyleniyor. İşçiler düşük ücret ve kötü koşullardan şikayet ederek protestolar gerçekleştirmişti.

    Apple bir süredir Foxconn dahil olmak üzere diğer üretim ortaklarına otomasyon yatırımları yapmaları için baskı yapıyor. Ancak firmalar yüksek ön yatırım nedeniyle bu yatırımı yapmaya pek istekli değildi. Otomasyona geçiş ile birlikte iPhone'un ve nihayetinde diğer ürünlerin üretim maliyetinin bir kısmı azalabilir. Aynı zamanda üretimdeki gecikme ve sorunlar büyük oranda düşürülebilir.

    Bununla birlikte Apple’ın iPhone 15 ile birlikte zaten otomasyon adımını attığı ve montaj süreçlerinde önemli miktarda otomasyon oluşturduğu belirtiliyor. Apple’ın otomasyon konusunda kendinden emin olduğu, DarwinAI dahil olmak üzere bazı satın alımlarla adımlarını sağlamlaştırmaya çalıştığı aktarılıyor.

    Apple'ın geçen yıl Drishti adlı bir şirketi satın aldığı ve bu şirketin montaj hatlarının video görüntülerini analiz ederek darboğazları ve üretim sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte Apple’ın iPhone 16’da da insan çalışanları yoğun şekilde kullanması bekleniyor. Apple’ın bu süre zarfında hassasiyet sorunlarını gidermeye odaklanacağının da altı çiziliyor. En nihayetinde Apple’ın pürüzleri çözmesiyle birlikte önemli miktarda çalışanın işini kaybetmesi öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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