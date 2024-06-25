Apple, iPhone üretiminde çalışan insanların yarısını otomasyonla değiştiriyor

iPhone üretimi otomasyona kayabilir
Rapora göre Apple, iPhone montaj hatlarındaki işçi sayısını önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 50'ye kadar azaltmayı istiyor. Apple için üretimde aksamama olmaması hayati önem taşıyor. Firma, özellikle COVID-19 nedeniyle iPhone’ları ürettiği Foxconn üretim tesisinde yaşanan aksaklıklarla bunları yakından deneyimledi. Ayrıca 2022 yılında tesiste yaşanan protestoların da Apple’ı bu karara ittiği söyleniyor. İşçiler düşük ücret ve kötü koşullardan şikayet ederek protestolar gerçekleştirmişti.
Apple bir süredir Foxconn dahil olmak üzere diğer üretim ortaklarına otomasyon yatırımları yapmaları için baskı yapıyor. Ancak firmalar yüksek ön yatırım nedeniyle bu yatırımı yapmaya pek istekli değildi. Otomasyona geçiş ile birlikte iPhone'un ve nihayetinde diğer ürünlerin üretim maliyetinin bir kısmı azalabilir. Aynı zamanda üretimdeki gecikme ve sorunlar büyük oranda düşürülebilir.
Bununla birlikte Apple’ın iPhone 15 ile birlikte zaten otomasyon adımını attığı ve montaj süreçlerinde önemli miktarda otomasyon oluşturduğu belirtiliyor. Apple’ın otomasyon konusunda kendinden emin olduğu, DarwinAI dahil olmak üzere bazı satın alımlarla adımlarını sağlamlaştırmaya çalıştığı aktarılıyor.
Apple'ın geçen yıl Drishti adlı bir şirketi satın aldığı ve bu şirketin montaj hatlarının video görüntülerini analiz ederek darboğazları ve üretim sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte Apple’ın iPhone 16’da da insan çalışanları yoğun şekilde kullanması bekleniyor. Apple’ın bu süre zarfında hassasiyet sorunlarını gidermeye odaklanacağının da altı çiziliyor. En nihayetinde Apple’ın pürüzleri çözmesiyle birlikte önemli miktarda çalışanın işini kaybetmesi öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.