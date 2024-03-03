Tam Boyutta Gör Apple, daha önce duyurduğu, Avrupa Birliği’nde progressive web uygulamalarının (PWA) desteğini sonlandırma planlarını iptal ettiğini açıkladı. iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte uygulamaya konacak karar ile kullanıcılar Ana Ekran web uygulamalarını kullanmaya devam edecek.

Safarı'nin Webkit motorunu kullanmaya devam edecek

Şirketin açıklamasına göre, ana ekran uygulamaları, Safari’nin kullandığı WebKit motoru üzerine inşa edilmeye devam edecek. Bu karar, Google Chrome veya Firefox gibi üçüncü taraf tarayıcılardan indirilen web uygulamalarının, kendi motorları yerine WebKit üzerinden çalıştırılacağı anlamına geliyor. Apple, bu güncellemeyle birlikte AB’de üçüncü taraf tarayıcı motorlarını destekleme yolunda da adımlar attığını belirtiyor.

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Apple, şubat ayında iOS web uygulamalarını Avrupa Birliği’nde sonlandırma planlarını duyurmuştu. Bu hamle, uygulamaların push bildirimleri gönderme ve veri depolama gibi işlevlerini sınırlayarak, kullanıcı deneyimine olumsuz etkilerde bulunabilirdi. Apple, bu kararını Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile uyumlu hale gelmek için tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi geliştirmenin pratik olmamasına bağlamıştı.

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Apple, AB'de ana ekran web uygulamalarını kaldırmaktan vazgeçti