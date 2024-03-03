Apple, AB'de ana ekran web uygulamalarını kaldırmaktan vazgeçti

Safarı'nin Webkit motorunu kullanmaya devam edecek
Şirketin açıklamasına göre, ana ekran uygulamaları, Safari’nin kullandığı WebKit motoru üzerine inşa edilmeye devam edecek. Bu karar, Google Chrome veya Firefox gibi üçüncü taraf tarayıcılardan indirilen web uygulamalarının, kendi motorları yerine WebKit üzerinden çalıştırılacağı anlamına geliyor. Apple, bu güncellemeyle birlikte AB’de üçüncü taraf tarayıcı motorlarını destekleme yolunda da adımlar attığını belirtiyor.
Apple, şubat ayında iOS web uygulamalarını Avrupa Birliği’nde sonlandırma planlarını duyurmuştu. Bu hamle, uygulamaların push bildirimleri gönderme ve veri depolama gibi işlevlerini sınırlayarak, kullanıcı deneyimine olumsuz etkilerde bulunabilirdi. Apple, bu kararını Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ile uyumlu hale gelmek için tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi geliştirmenin pratik olmamasına bağlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.