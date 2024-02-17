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    Anlık Bildirim

    Apple, Avrupa Birliği’nde ana ekran web uygulamalarını sonlandırıyor

    Apple, Avrupa Birliği’ndeki iPhone kullanıcıları için progressive web uygulamalarının desteğini resmi olarak sonlandıracağını duyurdu. iOS 17.4 beta ile ana ekran uygulamaları işlevsiz hale geldi.
    Apple, Avrupa Birliği’nde ana ekran web uygulamalarını sonlandırı Tam Boyutta Gör
    Apple, Avrupa Birliği’ndeki iPhone kullanıcıları için progressive web uygulamalarının (PWA) desteğini resmi olarak sonlandıracağını duyurdu. iOS 17.4 beta sürümlerinde AB kullanıcıları için web uygulamaları işlevsiz hale gelmişti. Şirket, bilinçli bir karar olduğunu doğruladı.

    Apple'a göre sorun, WebKit mimarisini kullanmayan tarayıcılara izin veren yeni Avrupa Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gereksiniminden kaynaklanıyor. Apple, DMA'ya uyum sağlamak için tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi gerektiğini ve bunun, Apple’a dayatılan diğer değişikliklerin üzerine inşa etmenin pratik olmadığını belirtiyor.

    Web uygulamaları artık yer imi olarak işlev görecek

    Apple, web uygulamalarının Safari tarafından kullanılan WebKit motoru üzerine doğrudan inşa edildiğini ve bu sayede iOS’taki yerel uygulamalar için güvenlik ve gizlilik modeli ile uyumlu olduğunu savunuyor. iOS 17.4 ile yapılacak değişiklikle, ana ekrana eklenen web siteleri artık bağımsız hizmet olarak hareket etmeyecek. Simgeye tıklanınca tarayıcıda sekme olarak açılan bir yer imi olarak işlev görecek. 

    Apple, Avrupa Birliği’nde alternatif tarayıcı motorlarına izin verilmesinin güvenlik riski oluşturduğunu iddia ediyor. Kötü niyetli web uygulamalarının, diğer web uygulamalarından verileri okuyabileceğini ve izinleri ele geçirerek kullanıcının kamerasına, mikrofonuna veya konumuna kullanıcının rızası olmadan erişebileceğini belirtiyor. Apple, ana ekran uygulamalarının desteğinin sonlandırılmasının bir diğer nedeni olarak çok düşük kullanıcı benimsemesini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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