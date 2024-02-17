Apple, Avrupa Birliği’nde ana ekran web uygulamalarını sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Apple, Avrupa Birliği’ndeki iPhone kullanıcıları için progressive web uygulamalarının (PWA) desteğini resmi olarak sonlandıracağını duyurdu. iOS 17.4 beta sürümlerinde AB kullanıcıları için web uygulamaları işlevsiz hale gelmişti. Şirket, bilinçli bir karar olduğunu doğruladı.

Apple'a göre sorun, WebKit mimarisini kullanmayan tarayıcılara izin veren yeni Avrupa Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gereksiniminden kaynaklanıyor. Apple, DMA'ya uyum sağlamak için tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi gerektiğini ve bunun, Apple’a dayatılan diğer değişikliklerin üzerine inşa etmenin pratik olmadığını belirtiyor.

Web uygulamaları artık yer imi olarak işlev görecek

Apple, web uygulamalarının Safari tarafından kullanılan WebKit motoru üzerine doğrudan inşa edildiğini ve bu sayede iOS’taki yerel uygulamalar için güvenlik ve gizlilik modeli ile uyumlu olduğunu savunuyor. iOS 17.4 ile yapılacak değişiklikle, ana ekrana eklenen web siteleri artık bağımsız hizmet olarak hareket etmeyecek. Simgeye tıklanınca tarayıcıda sekme olarak açılan bir yer imi olarak işlev görecek.

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Apple, Avrupa Birliği’nde alternatif tarayıcı motorlarına izin verilmesinin güvenlik riski oluşturduğunu iddia ediyor. Kötü niyetli web uygulamalarının, diğer web uygulamalarından verileri okuyabileceğini ve izinleri ele geçirerek kullanıcının kamerasına, mikrofonuna veya konumuna kullanıcının rızası olmadan erişebileceğini belirtiyor. Apple, ana ekran uygulamalarının desteğinin sonlandırılmasının bir diğer nedeni olarak çok düşük kullanıcı benimsemesini gösteriyor.

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Apple, Avrupa Birliği’nde ana ekran web uygulamalarını sonlandırı