Apple, Avrupa Birliği’nde ana ekran web uygulamalarını sonlandırıyor

Apple'a göre sorun, WebKit mimarisini kullanmayan tarayıcılara izin veren yeni Avrupa Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gereksiniminden kaynaklanıyor. Apple, DMA'ya uyum sağlamak için tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi gerektiğini ve bunun, Apple’a dayatılan diğer değişikliklerin üzerine inşa etmenin pratik olmadığını belirtiyor.
Web uygulamaları artık yer imi olarak işlev görecek
Apple, web uygulamalarının Safari tarafından kullanılan WebKit motoru üzerine doğrudan inşa edildiğini ve bu sayede iOS’taki yerel uygulamalar için güvenlik ve gizlilik modeli ile uyumlu olduğunu savunuyor. iOS 17.4 ile yapılacak değişiklikle, ana ekrana eklenen web siteleri artık bağımsız hizmet olarak hareket etmeyecek. Simgeye tıklanınca tarayıcıda sekme olarak açılan bir yer imi olarak işlev görecek.
Apple, Avrupa Birliği’nde alternatif tarayıcı motorlarına izin verilmesinin güvenlik riski oluşturduğunu iddia ediyor. Kötü niyetli web uygulamalarının, diğer web uygulamalarından verileri okuyabileceğini ve izinleri ele geçirerek kullanıcının kamerasına, mikrofonuna veya konumuna kullanıcının rızası olmadan erişebileceğini belirtiyor. Apple, ana ekran uygulamalarının desteğinin sonlandırılmasının bir diğer nedeni olarak çok düşük kullanıcı benimsemesini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.