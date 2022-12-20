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    Apple'dan stalkerlara önlem: AirTag'e yeni özellik

    Apple, AirTag'in stalk amaçlı kullanımı nedeniyle dava edilmişti. Şirket, yeni yayınladığı güncelleme ile sorunu çözmüş gibi görünüyor.                          
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    AirTag hassas bulma özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, Kasım ayından bu yana AirTag için iki yazılım güncellemesi yayınladı. Ancak şirket, güncellemelerle gelen yenilikler, yeni özellikler hakkında bir bilgi paylaşmadı. Bazı kullanıcılar tarafından belirtildiği üzere, Apple nihayet AirTag ürün yazılımı güncellemeleriyle ilgili yenilikleri paylaşmaya başladı.

    10 Kasım’da yayınlanan 2.0.24 sürümüyle birlikte Hassas Bulma özelliği eklendi. Bu, iPhone kullanıcılarının AirTag’i kolayca bulmasına olanak tanıyor. Bu özellik, 2022’nin başında AirTag’in stalk amacıyla kullanımının önüne geçmenin yolu olarak tanıtılmıştı. iPhone, kullanıcıyla birlikte hareket eden bilinmeyen bir AirTag algıladığında kişi, Hassas Bulma özelliğini kullanarak sesli uyarıyla bu AirTag’i hızlı bir şekilde bulup devre dışı bırakabiliyor. Bu özelliğin tam olarak çalışması U1 çipine dayandığından iPhone 11 ve daha yeni bir model gerektiriyor.

    AirTag güncellemeleri AirPods gibi elle kontrol edilemiyor. AirTag, iPhone’un kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak güncelleniyor. Ayrıca diğer ürünlerinin aksine güncelleme kademeli olarak sunuluyor. Find My (Bul) uygulamasından AirTag’e dokunarak yazılım sürümü kontrol edilebilir.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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