Apple'dan stalkerlara önlem: AirTag'e yeni özellik

Tam Boyutta Gör Apple, Kasım ayından bu yana AirTag için iki yazılım güncellemesi yayınladı. Ancak şirket, güncellemelerle gelen yenilikler, yeni özellikler hakkında bir bilgi paylaşmadı. Bazı kullanıcılar tarafından belirtildiği üzere, Apple nihayet AirTag ürün yazılımı güncellemeleriyle ilgili yenilikleri paylaşmaya başladı.

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10 Kasım’da yayınlanan 2.0.24 sürümüyle birlikte Hassas Bulma özelliği eklendi. Bu, iPhone kullanıcılarının AirTag’i kolayca bulmasına olanak tanıyor. Bu özellik, 2022’nin başında AirTag’in stalk amacıyla kullanımının önüne geçmenin yolu olarak tanıtılmıştı. iPhone, kullanıcıyla birlikte hareket eden bilinmeyen bir AirTag algıladığında kişi, Hassas Bulma özelliğini kullanarak sesli uyarıyla bu AirTag’i hızlı bir şekilde bulup devre dışı bırakabiliyor. Bu özelliğin tam olarak çalışması U1 çipine dayandığından iPhone 11 ve daha yeni bir model gerektiriyor.

AirTag güncellemeleri AirPods gibi elle kontrol edilemiyor. AirTag, iPhone’un kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak güncelleniyor. Ayrıca diğer ürünlerinin aksine güncelleme kademeli olarak sunuluyor. Find My (Bul) uygulamasından AirTag’e dokunarak yazılım sürümü kontrol edilebilir.

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