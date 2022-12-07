Apple, AirTag'in kötü amaçlı kullanımı nedeniyle dava edildi!

AirTag vakaları artıyor
Bildirilenlere göre ABD’de yaşayan iki kadın, cihaz üzerinden gizlice takip edilmeleri nedeniyle Apple’a dava açtı. Bu kadınlardan biri, eski erkek arkadaşı tarafından arabasının çamurluğuna bir AirTag yerleştirdiğini ve taşındığı yeni adresin açığa çıktığını belirtti. Diğeri ise çocuklarının sırt çantasına bir AirTag koyulduğunu ve görüşmediği eşi tarafından gizlice takip edildiğini söyledi.
Söz konusu davada Apple, özellikle takip mağdurları olmak üzere kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atan ürünler piyasaya sürmekle suçlanıyor. Ayrıca davada, iOS/Apple cihazlar için sağlanan korumalar ile Android cihazlar arasında büyük bir dengesizlik olduğu vurgulanıyor. Bu durumun ise Android kullanıcılarını takip ve izleme konusunda neredeyse savunmasız bıraktığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz aylarda Apple, AirTag’in gizlilik risklerini azaltmak için yeni adımlar atmıştı. Böylece cihaz sahiplerinin, tanınmayan bir AirTag tarafından takip edildiğinde uyarılması sağlandı. Ancak bu yeni gelişmelerin toplu davada etkisi olup olmayacağı bilinmiyor. Teknoloji devinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım