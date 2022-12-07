Tam Boyutta Gör Apple tarafından kullanıcıların eşyalarını takip etmelerine yardımcı olma fikriyle piyasaya sürülen AirTag, kötü amaçlı kullanımı ile büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz aylarda AirTag ve izinsiz takip vakaları konusunda önemli adımlar atan Apple, şimdi toplu bir dava ile karşı karşıya kaldı.

AirTag vakaları artıyor

Bildirilenlere göre ABD’de yaşayan iki kadın, cihaz üzerinden gizlice takip edilmeleri nedeniyle Apple’a dava açtı. Bu kadınlardan biri, eski erkek arkadaşı tarafından arabasının çamurluğuna bir AirTag yerleştirdiğini ve taşındığı yeni adresin açığa çıktığını belirtti. Diğeri ise çocuklarının sırt çantasına bir AirTag koyulduğunu ve görüşmediği eşi tarafından gizlice takip edildiğini söyledi.

Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız! Peki ne olacak? 23 sa. önce eklendi

Söz konusu davada Apple, özellikle takip mağdurları olmak üzere kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atan ürünler piyasaya sürmekle suçlanıyor. Ayrıca davada, iOS/Apple cihazlar için sağlanan korumalar ile Android cihazlar arasında büyük bir dengesizlik olduğu vurgulanıyor. Bu durumun ise Android kullanıcılarını takip ve izleme konusunda neredeyse savunmasız bıraktığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple, AirTag’in gizlilik risklerini azaltmak için yeni adımlar atmıştı. Böylece cihaz sahiplerinin, tanınmayan bir AirTag tarafından takip edildiğinde uyarılması sağlandı. Ancak bu yeni gelişmelerin toplu davada etkisi olup olmayacağı bilinmiyor. Teknoloji devinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, AirTag'in kötü amaçlı kullanımı nedeniyle dava edildi!