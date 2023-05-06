Apple AirTag, 1 milyon dolarlık hırsızlığı önledi

Apple AirTag hırsızlığa karşı
Son haberlere göre Chicago’da zırhlı bir kamyondan 1.1 milyon dolar çalan iki hırsız, Apple AirTag sayesinde kıskıvrak yakalandı. Paraların sahibinin çantalardan birine gizlediği aksesuar, buluşma noktasına kadar hırsızların izlenmesini sağladı.
Güvenlik güçleri şehirde tur atan hırsızları AirTag sinyalleri ile adım adım takip etti ve evlerinde gözaltına aldı. Saklanan paralar da sahibine iade edildi. Şüphelilerden birisinin bir süredir FBI tarafından arandığı ifade edildi. Şehir yönetimi bu tür hırsızlık olaylarında mutlaka güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesini ve tek başına hareket edilmemesini tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah