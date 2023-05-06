Apple AirTag, 1 milyon dolarlık hırsızlığı önledi

Tam Boyutta Gör Son dönemde Apple AirTag aksesuarının hırsızlık olaylarına karşı ilginç bir şekilde koruma sağladığını görüyoruz. Hatta bazı şehir yönetimleri vatandaşlara bedava Apple AirTag dağıtmaya başladı. Bunda da haksız değil.

Apple AirTag hırsızlığa karşı

Son haberlere göre Chicago’da zırhlı bir kamyondan 1.1 milyon dolar çalan iki hırsız, Apple AirTag sayesinde kıskıvrak yakalandı. Paraların sahibinin çantalardan birine gizlediği aksesuar, buluşma noktasına kadar hırsızların izlenmesini sağladı.

ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtıyor 3 gün önce eklendi

Güvenlik güçleri şehirde tur atan hırsızları AirTag sinyalleri ile adım adım takip etti ve evlerinde gözaltına aldı. Saklanan paralar da sahibine iade edildi. Şüphelilerden birisinin bir süredir FBI tarafından arandığı ifade edildi. Şehir yönetimi bu tür hırsızlık olaylarında mutlaka güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesini ve tek başına hareket edilmemesini tavsiye ediyor.

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Apple AirTag hırsızlara karşı