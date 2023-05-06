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    Anlık Bildirim

    Apple AirTag, 1 milyon dolarlık hırsızlığı önledi

    Vatandaşların en çok endişe ettiği konulardan olan hırsızlık önlenebilir mi? Bizzat alınacak önlemlerin yanında Apple AirTag gibi yeni nesil araçlar da devreye girmeye başladı. 
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    Apple AirTag Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Apple AirTag aksesuarının hırsızlık olaylarına karşı ilginç bir şekilde koruma sağladığını görüyoruz. Hatta bazı şehir yönetimleri vatandaşlara bedava Apple AirTag dağıtmaya başladı. Bunda da haksız değil.

    Apple AirTag hırsızlığa karşı

    Son haberlere göre Chicago’da zırhlı bir kamyondan 1.1 milyon dolar çalan iki hırsız, Apple AirTag sayesinde kıskıvrak yakalandı. Paraların sahibinin çantalardan birine gizlediği aksesuar, buluşma noktasına kadar hırsızların izlenmesini sağladı.

    Güvenlik güçleri şehirde tur atan hırsızları AirTag sinyalleri ile adım adım takip etti ve evlerinde gözaltına aldı. Saklanan paralar da sahibine iade edildi. Şüphelilerden birisinin bir süredir FBI tarafından arandığı ifade edildi. Şehir yönetimi bu tür hırsızlık olaylarında mutlaka güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesini ve tek başına hareket edilmemesini tavsiye ediyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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