15 bin dolarlık mal çalan hırsızı Apple AirTag yakalattı

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Kişişel eşyaların kaybolmaması adına geliştirilen Tile ve AirTag gibi kablosuz aksesuarlar hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ancak farklı olaylara da konu olmaya başladı. Sevgilisini takip edenden birileriyle tanışmak için kullanan insanlara kadar pek çok haber gündeme geldi. Şimdi ise bir yakalama haberi var.

Apple AirTag hırsız yakalattı

Destin-Fort Walton havalimanında şüpheli bir şekilde yolcuların valizlerinden değerli eşyaların kaybolması şikayeti sonrasında harekete geçen polis, eşyalar arasında yer alan Apple AirTag sayesinde şüpheli şahsın bölgesini tespit etti.

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Bölgede ikâmet eden havalimanı çalışanlarının listesini çıkararak titiz bir çalışma başlatan polis sonunda şahsa ulaşmayı başardı. Bagaj kısmında çalışan Giovanni De Luca yaklaşık 15 bin dolarlık eşyayı çaldığı iki kişiye iade etti. Bununla birlikte bir kişinin valizindeki bazı eşyalar ise bulunamadı.

De Luca’nın şans eseri valiz içerisindeki Apple AirTag aksesuarını gözden kaçırması yakayı ele vermesine sebep oldu. Özellikle kaybolsa bile diğer telefonlar aracılığı ile kendisini geniş bir ağa bağlayabilen takip cihazlarının gelecekte çok işe yarayacağı aşikâr.

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Apple AirTag hırsızların kâbusu oldu